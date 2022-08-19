أنشيلوتي يؤكد رغبة كازيميرو في اختبار "تحد جديد"

لندن (أ ف ب) – أكد الايطالي كارلو أنشيلوتي مدرب ريال مدريد الجمعة رغبة لاعب وسطه البرازيلي كازيميرو في اختبار "تحد جديد" في مسيرته، مؤكدًا تقارير صحافية إنكليزية تشير الى اقترابه من الانتقال الى صفوف مانشستر يونايتد.

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وقال أنشيلوتي في مؤتمر صحافي عشية مباراة فريقه ضد مضيفه سلتا فيغو السبت في الدوري الاسباني "لقد تحدثت معه صباح اليوم (الجمعة). هو يريد اختبار تحد جديد. ثمة مفاوضات في الوقت الحالي لكن لا شيء رسميًا. لا يزال لاعبًا في صفوف ريال مدريد لكنه أبدى رغبته في الرحيل".

واضاف "انا والادارة نتفهم هذا الامر. مع كل ما قدمه (مع الفريق) ونظرًا لشخصه، يتعين علينا احترام ذلك...إذا استمرت المفاوضات، فمن الطبيعي أنه لن يلعب" ضد سلتا فيغو.

وكانت الصحف الانكليزية أكدت ان كازيميرو في طريقه الى الانضمام الى صفوف مانشستر يونايتد بعد توصل الناديين الى اتفاق بهذا الشأن.

وتحدثت الصحف أن الصفقة بلغت نحو 70 مليون يورو مشيرة الى ان ابن الـ 30 عاماً سيوقع عقدًا لمدة أربع سنوات مع امكانية اضافة سنة اخرى بعد خضوعه للفحص الطبي في نهاية الاسبوع.

ويملك كازيميرو خبرة كبيرة بعد تتويجه بطلاً لدوري أبطال أوروبا خمس مرات، بالاضافة الى كونه أحد ركائز منتخب البرازيل على مدى السنوات الأخيرة.

ولا يزال فريق "الشياطين الحمر" يحاول تعزيز صفوفه لا سيما في الجبهة الأمامية وتحدثت الصحف عن امكانية ضم البلجيكي يانيك كاراسكو من أتلتيكو مدريد الاسباني، أو الجناح الهولندي كودي غاكبو من ايندهوفن أو الجناح البرازيلي انتوني من أياكس الهولندي، مع امكانية التعاقد مع مهاجم تشلسي الأميركي الدولي كريستيان بوليسيك على سبيل الاعارة.

واستهل مانشستر يونايتد بإشراف مدربه الجديد الهولندي اريك تن هاغ، الدوري الانكليزي الممتاز بأسوأ طريقة ممكنة بخسارته مباراتيه الاولين أمام برايتون 1-2 على ارضه وضد برنتفورد صفر-4 بعيداً عن قواعده ليحتل المركز الاخير للمرة الاولى منذ عام 1992.

© 2022 AFP