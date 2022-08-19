دورة سينسيناتي: مدفيديف يواصل زحفه نحو اللقب وكيز تقصي بطلة ويمبلدون

ديلان بويل غيتي/غيتي عبر ا ف ب

الروسي دانييل مدفيديف خلال مباراته مع الأميركي تايلور فريتز في الدور ربع النهائي لدورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب. مايسن، أوهايو، في 19 آب/أغسطس 2022

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – واصل الروسي دانييل مدفيديف، المصنف أول عالمياً، زحفه نحو لقبه الخامس في دورات الماسترز الألف نقطة للرجال، بعد تأهله الى نصف نهائي دورة سينسيناتي لكرة المضرب بفوزه الجمعة على الأميركي تايلور فريتز 7-6 (7-1) و6-3.

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واحتاج مدفيديف الى ساعة و38 دقيقة لحجز بطاقته الى دور الأربعة والإبقاء على حظوظه بنيل لقب هذه الدورة للمرة الثانية بعد عام 2019 حين منحته أول تتويج له في دورات الألف نقطة للماسترز.

وحقق الروسي البالغ 26 عاماً والساعي الى لقبه الثاني هذا الموسم، بعد دورة لوس كابوس الشهر الماضي، 32 ضربة ناجحة وحافظ على رباطة جأشه في اللحظات الهامة من مواجهته الأولى على الإطلاق مع فريتز، منقذاً ثلاث كرات كانت كفيلة بفوز الأخير بالمجموعة الأولى.

وعلق مدفيديف على مباراته مع فريتز الذي حظي بدعم الجمهور المحلي، قائلاً "هناك دائماً مباريات صعبة على الملاعب السريعة لسينسيناتي. علمت أنها ستكون مباراة متقاربة".

وتابع "في المجموعة الأولى، تفوق عليّ بعض الشيء. حصل على فرص أكثر. لكني نجحت بالبقاء في أجوائها والفوز بها عبر الشوط الفاصل، وهذا ساعدني على الفوز بالمباراة".

وحقق مدفيديف انتصاره التاسع من أصل 12 مباراة خاضها في الدور ربع النهائي لدورات الألف نقطة للماسترز، معوضاً الى حد كبير سقوطه الأسبوع الماضي في الدور الثاني لدورة مونتريال الألف نقطة للماسترز على يد الأسترالي نيك كيريوس.

وبغياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش بسبب عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا وخروج الإسباني رافايل نادال وكيريوس من الدور الثاني، يأمل بطل البطولة الختامية لعام 2020، الضامن البقاء في صدارة تصنيف المحترفين حين يدافع عن لقبه في بطولة فلاشينغ ميدوز المقررة بين 29 آب/أغسطس و11 أيلول/سبتمبر، مواصلة زحفه حتى الفوز باللقب لكن بانتظاره مواجهة صعبة في دور الأربعة إن كان ضد اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس أو الأميركي جون إيسنر.

كيز تقصي بطلة ويمبلدون

ولدى السيدات، بلغت الأميركية ماديسون كيز، المصنفة 24 عالمياً وبطلة عام 2019، نصف النهائي الدورة المصنفة ألف لدى رابطة المحترفات "دبليو تي أيه"، وذلك باقصائها بطلة ويمبلدون الكازخستانية إيلينا ريباكينا الخامسة والعشرين بالفوز عليها 6-2 و6-4 في ساعة و31 دقيقة.

وتلتقي كيز في دور الأربعة بطلة ويمبلدون لعامي 2011 و2014 التشيكية بترا كفيتوفا الثامنة والعشرين التي فازت بدورها على الأسترالية أيلا تومليانوفيتش الثالثة والستين 6-2 و6-3 في 59 دقيقة فقط.

وكما فعلت في الدور السابق أمام البولندية إيغا شفيونتيك الأولى عالمياً، فرضت كيز هيمنتها على مواجهتها مع ريباكينا المتوجة قبل ستة أسابيع بلقب بطولة ويمبلدون، ثالثة البطولات الأربع الكبرى.

وعانت الروسية الأصل من الأخطاء على أرسالها حيث نجحت في 41 بالمئة فقط من إرسالاتها الأولى، مانحة كيز 13 فرصة لانتزاع الإرسال من منافستها، وقد نجحت في ترجمة خمس منها بفضل ضرباتها القوية (21 ضربة ناجحة مقابل 11 لريباكينا).

وعلقت كيز على انتصارها، قائلة "إيلينا لاعبة مذهلة بإمكانها أن تقلب المباراة رأساً على عقب في أي لحظة. احتجت الى البقاء متقدمة عليها"، مضيفةً "شعرت أني بحاجة الى 12 نقطة لحسم المباراة، بالتالي أنا سعيدة بالفوز. في حال تراخيت أمامها، فستطيح بك".

ورأت "أن وجودها (ريباكينا) في وضع السيطرة ليس بالأمر الجيد على الإطلاق، فتوجب عليّ أن أن استفيد من كل كرة أتيحت لي".

وتمني وصيفة فلاشينغ لعام 2017 النفس باحراز لقبها الثاني في دورات الألف بعد سينسيناتي عام 2019 حين تغلبت في النهائي على الروسية سفتلانا كوزنتسوفا.

وستخوض الأميركية البالغة 27 عاماً غمار نصف النهائي للمرة الخامسة في دورات الألف بصيغتيها السابقة والحالية، بعد روما ومونتريال وبكين عام 2016 (وصلت في الأوليين الى النهائي)، إضافة الى نهائي ولقب سينسيناتي 2019.

وعلى الأميركية تجنب تكرار سيناريو العام الماضي في سينسيناتي حين خرجت مهزومة من الدور الأول بمجموعتين في مواجهتها الأخيرة مع كفيتوفا الساعية الى لقبها التاسع في دورات الألف، لكن الأول منذ مدريد عام 2018.

وتتعادل اللاعبتان من حيث المواجهات المباشرة، إذ فازت كل منهما بأربع حتى الآن.

© 2022 AFP