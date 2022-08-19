دوري أبطال آسيا: أوراوا وباثوم يونايتد الى ربع النهائي

كازوهيرو نوغي ا ف ب

الدنماركي كاسبر يونكر يسجل لأوراوا رد دايموندز الياباني خلال الدور الـ16 من دوري أبطال آسيا لكرة القدم ضد جوهور دار التعظيم الماليزي في ملعب سايتاما في 19 آب/أغسطس 2022

سايتاما (اليابان) (أ ف ب) – بلغ باثوم يونايتد التايلاندي وأوراوا رد دايموندز الياباني الدور ربع نهائي من دوري أبطال آسيا لكرة القدم بفوزين كبيرين الجمعة، الاول بنتيجة 4-صفر على كيتشي من هونغ كونغ والثاني بخماسية نظيفة على جوهور دار التعظيم الماليزي.

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وتقام جميع مباريات الادوار الاقصائية لمنطقة الشرق في مدينة سايتاما اليابانية من مباراة واحدة من دون ذهاب وإياب.

وافتتح الدنماركي ألكسندر شولتز التسجيل لأوراوا، بطل 2007 و2017، باكرًا من ركلة جزاء (8)، فيما أضاف السويدي دافيد موبيرغ كارلسون ثنائية قبل نهاية الشوط الاول (19 و39).

وأضاف البديل الدنماركي كاسبر يونكر ثنائية أيضًا بعد أن دخل قبل ربع ساعة من نهاية المباراة (84 و90+1).

قال شوساكو نيشيكاوا حارس أوراوا "الجماهير دعمونا وخلقوا أجواء رائعة في ملعب سايتاما، أجواء جعلتنا نفوز. حققنا هدفنا".

فيما اعتبر المدرب الاسباني ريكاردو رودريغيس "قام الفريق بما عليه وقدمنا شوطًا أول مميزًا. لدينا الكثير من المباريات في فترة زمنية قصيرة لكنني تمكنت من منح بعض اللاعبين راحة مبكرة والذين دخلوا مكانهم قاموا بعمل رائع. لقد كان مجهودًا عظيمًا من الفريق".

وفي المباراة الاخرى، صنع باثوم يونايتد التاريخ بعد بلوغه الدور ربع النهائي للمسابقة القارية الأسمى للمرة الاولى في تاريخه.

وخاض "على الارجح" مهاجم كيتشي المونتينيغري ديان داميانوفيتش مباراته الاخيرة في دوري أبطال آسيا، حيث من غير المتوقع أن يظهر الهداف التاريخي للبطولة البالغ من العمر 41 عامًا في نسخة العام 2023.

قال أسطورة الكرة الآسيوية الذي سجل 42 هدفًا في البطولة القارية بعد الخسارة "لن أقول مئة في المئة لكنني أعتقد أن هذه كانت آخر مباراة لي في دوري أبطال آسيا. أقول دائمًا على الأرجح، مع ترك علامة استفهام - فنحن لا نعرف أبدًا ما سيحدث في المستقبل".

وسجل ووراشيت كانيتسريبومفين (34)، إحسان فندي أحمد (39)، تيراسيل دانغدا (68) وشاتمونغكول تونغكيري (87) أهداف الفريق الفائز.

وكان تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي وفيسيل كوبي الياباني أول المتأهلين الخميس الى ربع النهائي على حساب مواطنيهما دايغو الكوري ويوكوهاما مارينوس تواليًا.

وتُقام قرعة ربع النهائي السبت على أن تقام المباراتان الإثنين المقبل.

يذكر ان مباريات الغرب تقام في شباط/فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه (رقم قياسي)، بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الرياض.

© 2022 AFP