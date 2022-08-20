دورة سينسيناتي: كفيتوفا تقصي كيز وتبلغ النهائي لأول مرة

ديلان بويل غيتي/غيتي عبر ا ف ب

قلبت التشيكية بترا كفيتوفا تأخرها بمجموعة أمام الأميركية ماديسون كيز وحققت فوزا مستحقاً 6-7 (6-8) و6-4 و6-3، وبلغت نهائي دورة سينسيناتي لكرة المضرب في 20 آب/أغسطس 2022

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – قلبت التشيكية بترا كفيتوفا السبت تأخرها بمجموعة أمام الأميركية ماديسون كيز وحققت فوزاً مستحقاً 6-7 (6-8) و6-4 و6-3، وبلغت نهائي دورة سينسيناتي للألف في كرة المضرب لأول مرة في مسيرتها.

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وتأمل التشيكية البالغة 32 عاماً والمصنفة 28 عالمياً أن تحرز لقبها التاسع في إحدى دورات الألف، والـ 30 في مسيرتها حيث تخوض النهائي مع الفائزة من مباراة البيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة والفرنسية كارولين غارسيا (35).

ونجحت كفيتوفا، المتوجة مرتين بلقب بطولة ويمبلدون (2011 و2014)، في التخلص من صاحبة الأرض، علماً انها بلغت المربع الذهبي في أوهايو للمرة الثالثة بعد عامي 2012 و2018 من دون أن تبلغ النهائي.

قالت كفيتوفا "لقد كانت مباراة رائعة، كنت أتوقع أن تكون صعبة، ولكن ليس بهذه الصعوبة".

وتابعت "واصلت التقدم وحاولت كسر إرسال منافستي (بعد خسارة المجموعة الأولى). لعبت بهدوء أكبر وانتظرت فرصي التي تحققت".

وأردفت "أنا سعيدة لأنني نجحت بطريقة ما... المهم هو أن أكون في نهائي آخر. لهذا السبب ألعب التنس، للمنافسة على الألقاب. لقد تأثرت في النهاية، كانت المباراة صعبة للغاية من الناحية الذهنية".

سيطرت كيز (27 عاماً) الفائزة باللقب عام 2019 والتي أقصت البولندية إيغا شفيونتيك المصنفة أولى عالمياً في ثمن النهائي، ثم الكازاخستانية إيلينا ريباكينا (25)، الفائزة في النسخة الاخيرة من ويمبلدون، في ربع النهائي، على بداية اللقاء، مستفيدة من قلة فعالية إرسال منافستها التي ارتكبت 10 أخطاء مزدوجة خلال المباراة.

وانتظرت كيز الشوط الفاصل "تاي بريك" للفوز بالمجموعة الأولى.

غير أن كفيتوفا التي بدت أصلب في الثانية، تألقت في الدفاع لتحسمها لصالحها بفضل كرة أخيرة هجومية.

ولم تشذ المجموعة الثالثة عن سابقتها، اذ كسرت كفيتوفا ارسال منافستها منذ البداية، قبل أن تضع نفسها في مأزق على إرسالها والنتيجة 4-3 لصالحها إذ ارتكبت خطأ مزدوجاً لتمنح كيز 3 كرات للكسر، غير أن الاخيرة فشلت في ترجمتها لصالحها.

وانقذت الأميركية كرتين ضدها لحسم اللقاء، غير ان المحاولة الثالثة كانت الناجحة لتبلغ كفيتوفا نهائي سينسيناتي لأول مرة في سعيها للفوز بلقبها الثاني هذا العام بعد بدورة إيستبورن.

© 2022 AFP