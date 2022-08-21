استضافة الأولمبياد "مبتغى" السعودية في حقبة رياضية متنامية (وزير)

رانيا سنجر ا ف ب/ا ف ب

جدة (أ ف ب) – بعد رياضتي الفورمولا واحد والغولف، ترى السعودية أن استضافة الألعاب الأولمبية هو "المبتغى" في ظل حقبة رياضية متنامية في الدولة الخليجية، وفق ما يؤكد وزير رياضتها في مقابلة مع وكالة فرانس برس، رافضاً في الوقت نفسه الاتهامات الموجهة لبلاده باستخدام الرياضة لتبييض سجلّها الحقوقي.

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يقول وزير الرياضة السعودي رئيس اللجنة الأولمبية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل لفرانس برس إن "تركيزنا الرئيسي الآن هو على دورة الألعاب الآسيوية 2034" التي ستقام بعد عامين من استضافة بريزبين الأسترالية لدورة عام 2032.

ويُعدّ الاستثمار في الرياضة جزءاً من استراتيجية متعددة الجوانب تمت الموافقة عليها قبل ست سنوات لتنويع الاقتصاد المعتمد على النفط بالدولة الخليجية، في إطار المشروع الطويل الأمد لولي العهد الأمير محمد بن سلمان (36 عاماً).

تحدّث الوزير لفرانس برس قبيل مواجهة بطولة العالم في الملاكمة للوزن الثقيل مساء السبت بين الأوكراني أولكسندر أوسيك الذي أحرز اللقب على حساب البريطاني أنتوني جوشوا.

وفي العام 2034، ستستضيف العاصمة الرياض دورة الألعاب الآسيوية، وهو حدث متعدد الرياضات واسع النطاق، يرى الفيصل إنه يمكن أن ينذر باستضافة الألعاب الأولمبية الصيفية.

"منفتحون"

ويقول الوزير "نحن منفتحون على النقاش مع اللجنة الأولمبية الدولية حيال هذه (الألعاب الأولمبية) في المستقبل. أعتقد أن المملكة العربية السعودية أظهرت أنه يمكننا استضافة أحداث مماثلة".

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ويضيف "بالتأكيد، ستكون الألعاب الأولمبية المبتغى بالنسبة لنا (...) لكننا منفتحون على ذلك وأعتقد أننا نستطيع ذلك".

جاء نزال البحر الأحمر للملاكمة بمدينة الملك عبدالله في جدة ليل السبت-الأحد، غداة مطالبة الأمم المتحدة بالإطلاق الفوري وغير المشروط لسراح الطالبة والناشطة النسوية السعودية والمُدانة ب34 عاما سجنا سلمى الشهاب اثر نشرها لتغريدات منتقدة للحكومة.

ذلك لأن السعودية تتعرض لانتقادات متواصلة حيال سجلّها الحقوقي خصوصاً تجاه الناشطين الحقوقيين، إذ أقدمت المملكة على إعدام 81 شخصاً في يوم واحد في آذار/مارس من العام الحالي.

لذلك، تُتهم الرياض بشكل روتيني بأنها تستخدم الأحداث الرياضية في محاولة للتغطية على الانتهاكات الحقوقية، وهي ممارسة يُطلق عليها اسم "الغسيل الرياضي".

لكن الأمير الفيصل يقول إن الانتقادات بعيدة عن الواقع: "إننا نتقدم، ونتحرك نحو مجتمع أفضل، ونتحرك نحو نوعية حياة أفضل، وبلد أفضل، من أجل المستقبل".

ويتابع الوزير أن "الحقائق تدل على أن استضافة هذه الفعاليات تعود بالفائدة على شعبنا وعلى التغييرات الجارية وعلى الحياة في السعودية".

كان نزال الملاكمة نفسه في العام 2019 والذي شارك فيه جوشوا واستعاد لقبه حينها من الأميركي آندي رويز، هي المرة الأولى التي يُنظم فيها قتال عالمي للوزن الثقيل في المملكة السعودية.

"تنمية الرياضة للجميع"

في العام الماضي، انضمت المملكة الخليجية إلى روزنامة سباقات فورمولا واحد، ويُموّل صندوق الاستثمارات العامة الحكومي "ليف غولف" الذي استقطب مجموعة من كبار اللاعبين بمكافآت توقيع ضخمة وحزمات مالية بقيمة 25 مليون دولار، ما أنتج انشقاقاً في الرياضة.

أثار حدث الغولف ذلك جدلاً كبيراً الشهر الماضي، خصوصاً أنه أقيم في نادي "ترامب ناشيونال" في بيدماينستر بنيوجيرسي، القريب من موقع برجي التجارة العالميين اللذين كانا هدفاً لهجمات 11 أيلول/سبتمبر 2001 وأسفرت عن مقتل نحو ثلاثة آلاف شخص.

واحتج عشرات من أقارب الضحايا والناجين بالقرب من مكان إقامة الدورة، متهمين السعودية بالتواطؤ في ذلك الهجوم الدموي، وهو اتهام تنفيه المملكة باستمرار.

ورداً على "ليف غولف"، فرضت دورات "بي جي إيه" الاحترفية الأميركية حظراً إلى أجل غير مسمى على اللاعبين الذين انشقوا، كما قاد تايغر وودز وروري ماكلروي اجتماعاً للاعبي "بي جي إيه" لمنافشة كيفية مكافحة المنافسة الجديدة.

وفي هذا الإطار، يقول وزير الرياضة السعودي إنه لم يكن يتوقع الضجة على "ليف غولف".

ويوضح "ليس فعلياً، بكل صدق. أعتقد أنه إذا كانت هناك فائدة لهذه الرياضة، فلمَ لا، أيّاً كان من يفعلها. إذا كانت مفيدة للرياضيين، إذا كانت مفيدة للرياضة، تجذب المزيد من الاهتمام للرياضة، وتجذب المزيد من الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في الرياضة، فإن هذه الرياضة ستنمّي الرياضة للجميع".

وأبدت السعودية رغبتها أيضاً باستضافة كأس آسيا 2027 ونسخة السيدات في العام 2026، إلى جانب دورة الألعاب الآسيوية الشتوية لعام 2029 في نيوم، المشروع المستقبلي الضخم على البحر الأحمر.

© 2022 AFP