بطولة فرنسا: مهرجان اهداف جديد لسان جرمان بثلاثية لمبابي

فرانسو لو بريستي ا ف ب

لاعبو باريس سان جرمان يحتفلون بأحد الاهداف في مرمى ليل في الدوري الفرنسي لكرة القدم. 21 اب/اغسطس 2022

باريس (أ ف ب) – تابع باريس سان جرمان، حامل اللقب عروضه الهجومية الفتاكة، فدك شباك ليل الاحد بسبعة اهداف ليخرج فائزا 7-1 في ختام المرحلة الثالثة من بطولة فرنسا لكرة القدم.

إعلان اقرأ المزيد

والفوز هو الثالث تواليا لسان جرمان منذ انطلاق الدوري بعد فوزه على كليرمون 5-صفر وعلى مونبلييه 5-2، كما انه تغلب على نانت في مباراة كأس الابطال برباعية نظيفة، اي انه سجل 21 هدفا في 4 مباريات، بمعدل 5 اهداف في المباراة الواحدة.

وحافظ سان جرمان على سجله خاليا من الهزائم في اخر 11 مباراة في الدوري.

وكان الفوز اجمل هدية من لاعبي سان جرمان لمدربهم الجديد كريستوف غالتييه بعيد ميلاده السادس والخمسين بعد يومين.

ونجح سان جرمان في افتتاح التسجيل بعد مرور 8 ثوان فقط عندما مرر النجم الارجنتيني ليونيل ميسي كرة امامية ماكرة باتجاه كيليان مبابي ليكسر الاخير مصيدة التسلل ويسدد الكرة من فوق الحارس جارديم.

-اسرع هدف-

وعادل مبابي اسرع هدف في الدوري الفرنسي والذي كان مسجلاً باسم ميشال ريو بعد مرور 8 ثوان أيضاً عام 1992 في صفوف كاين.

واضاف ميسي نفسه الهدف الثاني بعد تسديدة زاحفة بحرفنة بعيدا عن متناول حارس ليل (28).

وتابع سان جرمان سيطرته المطلقة واضاف هدفين قبل نهاية الشوط الاول، الاول بواسطة ظهير الايمن المغربي اشرف حكيمي اثر تمريرة من البرازيلي نيمار (39)،والثاني عبر نيمار نفسه (43).

واستمر سان جرمان في النسج على المنوال ذاته في الشوط الثاني واضاف نيمار الهدف الرابع بعد لعبة مشتركة بدأها حكيمي ومررها باتجاه مبابي الذي تركها بحركة فنية رائعة الى البرازيلي، ليتابعها الاخير داخل الشباك (52).

ورفع نيمار رصيده الى 5 اهداف هذا الموسم.

ورد ليل بهدف شرفي عبر مهاجمه جوناتان بامبا الذي سدد كرة من مسافة قريبة تصدى لها الحارس الايطالي جانلويجي دوناروما لكنها ارتدت الى بامبا ليتابعها داخل الشباك (54).

وتبادل نيمار ومبابي الكرة اكثر من مرة ليمررها الاول باتجاه الثاني، فتابعها في سقف الشبكة مسجلا هدفا رائعا (66).

واختتم مبابي مهرجان الاهداف بالهدف السابع بعد لعبة مشتركة اخرة رائعة بينه وبين نيمار، ليتخطى الفرنسي مدافعاً من ليل ويطلق كرة قوية عانقت الشباك (87).

والخسارة هي الاقسى لليل على ارضه منذ سقوطه امام باريس راسينغ في اب/اغسطس عام 1958.

طرد بالجملة

وسقط مونبلييه على ارضه امام أوكسير العائد مجدداً الى الدرجة الاولى 1-2 في مباراة خشنة رفع فيها الحكم البطاقة الحمراء اربع مرات بالتساوي بين الفريقين.

وافتتح المدافع المخضرم مامادو ساخو التسجيل لمونبلييه قبل نهاية الشوط الاول بست دقائق قبل ان يطرد زميله خليل فياض في الدقيقة الاولى من الشوط الثاني.

وفي الدقيقة 51 جاء الدور على مهاجم اوكسير السنغالي مبايي نيانغ الذي نال البطاقة الحمراء مباشرة ليكمل الفريقان المباراة بعشرة لاعبين.

وادرك اوكسير التعادل عبر نونو دا كوستا من الرأس الاخضر (70)، ثم تقدم عبر ماتياس اوتريه بعدها بخمس دقائق (75).

ثم طرد لاعب ثان من أوكسير هو دا كوستا صاحب هدف التعادل (75)، من دون ان يتمكن مونبلييه من استغلال النقص العددي، علما بأن الاخير ايضا تعرض لحادثة طرد ثانية طالت تيجي تافرنييه في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع.

في المقابل، بقي نيس بلا انتصارات للمرحلة الثالثة تواليا بسقوطه امام كليرمون بهدف نظيف سجله التونسي سيف الدين خاوي (6).

وحاول نيس ادراك التعادل بلا طائل لا بل طرد له الحكم لاعبين اواخر المباراة هما الغابوني ماريو لامينا (80)، قبل ان يلحق به جان كلير توديبو بعدها بدقيقتين.

وشهدت هذه المرحلة توزيع الحكام 11 بطاقة حمراء في 10 مباريات وهو رقم قياسي في الدوري الفرنسي في اخر 30 سنة بحسب شركة "أوبتا" للاحصائيات.

وللمفارقة، شهد دوري الدرجة الثانية في فرنسا ايضا نهاية هذا الاسبوع، 7 بطاقات حمراء بينها 3 لسان اتيان الذي خسر على ارضه امام لوهافر صفر-6.

© 2022 AFP