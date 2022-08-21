جائزة النمسا الكبرى: فوز ثالث توالياً لبانيانا وكوارتارارو يعزز صدارته

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الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا في طريقه إلى إحراز سباق جائزة النمسا الكبرى وهو الفوز الثالث توالياً

سبيلبرغ (النمسا) (أ ف ب) – بقي الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا ثابتاً على مسار الانتصارات بإحرازه سباق جائزة النمسا الكبرى، الجولة الثالثة عشرة من بطولة العالم للدراجات النارية فئة "موتو جي بي"، محققاً فوزه الثالث توالياً الأحد، فيما حلّ الفرنسي حامل اللقب فابيو كوارتارارو ثانياً وعزز صدارته.

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وقاد بانيانا طليعة السائقين من البداية إلى النهاية على متن دراجته "دوكاتي"، غير أن بطل العالم كوارتارارو قاتل بشجاعة على حلبة لا تحبّذها "ياماها"، لاحتلال المركز الثاني.

وعزز الفرنسي تقدمه أمام صاحب المركز الثاني في الترتيب العام الإسباني أليكس إسبارغارو إلى 32 نقطة بعدما اكتفى الأخير بالمركز السادس، مع تأخر بانيانا بفارق 44 نقطة عن حامل اللقب قبل سبعة سباقات من النهاية.

وقال الإيطالي البالغ 25 عاماً مع فوزه بسباقه الخامس هذا الموسم "لقد كان سباقاً طويلاً جداً وصعباً للغاية، ومع ذلك أنا سعيد جداً لأنه كان صعباً في اللفتين الأخيرتين، حاولت أن أكون هادئاً قدر الإمكان، لذا لم أرتكب أي خطأ".

وعن فارق النقاط مع كوارتارارو، قال بانيانا "فابيو ليس محور تركيزي، أركز على كسب المزيد من النقاط لتقليص الفارق".

- ترتيب الخمسة الأوائل في جائزة النمسا الكبرى:

1- الإيطالي فرانتشيسكو بانيايا (دوكاتي) 40:14.886 دقيقة

2- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) بفارق 0.492 ثانية

3- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) بفارق 2.163 ث

4- الإيطالي لوكا ماريني (دوكاتي-في آر 46) بفارق 8.348 ث

5- الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي-براماك) بفارق 11.287 ث

- ترتيب الخمسة الاوائل في بطولة العالم:

1- الفرنسي فابيو كوارتارارو (ياماها) 200 نقطة

2- الإسباني أليكس إسبارغارو (أبريليا) 168

3- الإيطالي فرانتشيسكو بانيانا (دوكاتي) 156

4- الفرنسي يوهان زاركو (دوكاتي-برامارك) 125

5- الأسترالي جاك ميلر (دوكاتي) 123

© 2022 AFP