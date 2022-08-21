دورة سينسيناتي: الفرنسية غارسيا أول صاعدة من التصفيات تتوج في دورات الألف

آن-كريستين بوجولا اف ب/ارشيف

الفرنسية كارولين غارسيا تحتفل بفوزها على الاميركية تايلور تاوسند في الدور الاول لبطولة رولان غاروس في 24 أيار/مايو 2022.

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – توجت الفرنسية كارولين غارسيا، المصنفة 35 عالمياً، بلقبها الثالث في دورات الألف لكرة المضرب بصيغتيها السابقة والحالية، وباتت أول لاعبة في تاريخ هذه الدورات تتوج بطلة بعد صعودها من التصفيات، وذلك بفوزها الأحد في النهائي على التشيكية بترا كفيتوفا 6-2 و6-4.

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واحتاجت الفرنسية البالغة 28 عاماً الى ساعة و42 دقيقة لتتوج بلقبها العاشر بالمجمل والثاني في مشاركاتها الثلاث الأخيرة والثالث هذا الموسم وفي دورات الألف التي سبق أن أحرزت لقبين فيها، وذلك عام 2017 في دورتي ووهان وبكين الصينيتين.

وعلقت غارسيا بعد فوزها السابع والعشرين منذ حزيران/يونيو، قائلة "يا له من أسبوع مذهل. من الصعب أن أصدق بأني هنا أمامكم" وهي ترفع كأس الدورة.

وفرضت غارسيا التي أقصت ثلاث لاعبات بين المصنفات العشر الأوليات في طريقها الى اللقب وهن اليونانية ماريا ساكاري الثالثة والأميركية جيسيكا بيغولا الثامنة والبيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة، أفضليتها أمام منافستها التشيكية، المتوجة مرتين بلقب بطولة ويمبلدون (2011 و2014).

وحسمت الفرنسية المجموعة الأولى بسهولة تامة بعدما كسرت ارسالها كفيتوفا مرتين من أصل ثلاث فرص، فيما فشلت التشيكية البالغة 32 عاماً في ترجمة أي من الفرص الأربع التي حصلت عليها لانتزاع شوط على إرسال الفرنسية.

وبفضل 7 إرسالات ساحقة وإنقاذها مجدداً أربع فرص لكفيتوفا لانتزاع شوط على إرسالها، حسمت غارسيا المجموعة الثانية بفضل كسر واحد أيضاً لإرسال التشيكية، محققة فوزها الرابع على الأخيرة من أصل تسع مواجهات بينهما.

وحرمت غارسيا منافستها التشيكية المصنفة 28 عالمياً من احراز لقبها التاسع في إحدى دورات الألف (آخرها في آذار/مارس في الدوحة)، والـ 30 في مسيرتها من أصل 40 مباراة نهائية خاضتها خلال مسيرتها في انجاز لم تصل اليه سوى خمس لاعبات حاليات هن الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس وشقيقتها فينوس والرومانية سيمونا هاليب والروسية سفتلانا كوزنتسوفا والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.

© 2022 AFP