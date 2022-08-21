رالي إيبر البلجيكي: تاناك يستفيد من انسحاب روفانبيرا على أكمل وجه

اندرياس سولارو ا ف ب

الاستوني اوت تاناك خلال المرحلة الخاصة الخامسة عشرة لرالي سردينيا في الرابع من حزيران/يونيو 2022

بروكسل (أ ف ب) – استفاد الاستوني أوت تاناك (هيونداي) على أكمل وجه من انسحاب متصدر الترتيب العام الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا)، من أجل تحقيق فوزه الثاني توالياً والثالث للموسم، بعد إنهائه رالي إيبر البلجيكي، الجولة التاسعة من بطولة العالم للراليات، في المركز الأول.

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وتعرض روفانبيرا الجمعة لحادث قوي خلال المرحلة الخاصة الثانية، ما دفعه للانسحاب من المنافسات.

وخرجت سيارة متصدر الترتيب العام عن المسار التسابقي بعدما فشل ابن الـ 21 عاماً في السيطرة عليها عند احد المنعطفات، لتنقلب 3 مرات قبل أن تستقر على اطاراتها الأربعة بعدما تعرضت لاضرار كبيرة.

وخرج السائق وملاحه مواطنه يوني هالتونن سالمين من السيارة عبر الزجاج الأمامي واشارا إلى انهما بخير.

وبغياب روفانبيرا الذي كان يملك إمكانية حسم اللقب العالمي في هذه الجولة، ومن بعده زميله في هيونداي البلجيكي تييري نيوفيل بعد خروجه عن المسار في المرحلة الخاصة الخامسة عشرة بعدما كان منافساً على الفوز بفوزه بثماني مراحل خاصة، نجح تاناك في حسم الفوز لصالحه.

وقلص تاناك الفارق الذي يفصله عن الفنلندي المتصدر من 94 نقطة الى 72 نقطة، مع احتساب النقاط الخمس التي حصل عليها الأخير جراء فوزه بالمرحلة الاستعراضية "باور ستايج" وحلول منافسه الاستوني رابعاً ليحصل على نقطتين.

وواجه تاناك، بطل العالم لعام 2019، في اليوم الأخير الأحد ضغطاً هائلاً من الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا)، لكنه صمد وخرج منتصراً بفارق خمس ثوانٍ، ليحقق فوزه الثاني توالياً بعد الذي أحرزه قبل أسبوعين في رالي فنلندا.

وعلق الاستوني على انتصاره السابع عشر في مسيرته، بالقول "الفوز في فنلندا كان أصلاً مفاجأة والأمر لا يختلف هنا لأنه ما زال هناك الكثير من الأمور التي تحتاج الى تحسين من أجل أن نكون أسرع".

وقدم تاناك أداءً مثالياً منذ البداية حتى النهاية، منهياً مراحل الجمعة بفارق 2.5 ثانية خلف زميله نيوفيل.

واقتنص تاناك الصدارة من نوفيل السبت، لكن مشاكل في علبة السرعات أثرت على أداء الاستوني وساعدت زميله البلجيكي على توسيع الفارق الى 18.3 ثانية.

لكن الحظ عاند نيوفيل بتعرضه لحادث في المرحلة قبل الأخيرة ليوم السبت، ما فتح الطريق أمام تاناك للتصدر في طريقه للفوز أمام إيفانز، الفنلندي اسابيكا لابي (تويوتا)، السويدي أوليفر سولبرغ (هيونداي) والياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) توالياً.

- ترتيب الخمسة الأوائل في الرالي:

1. الاستوني أوت تاناك (هيونداي) 2.25:38.9 ساعة

2. الويلزي إلفين إيفانز (تويوتا) بفارق 5 ثوانٍ

3. الفنلندي اسابيكا لابي (تويوتا) بفارق 1:41.6 دقيقة

4. السويدي أوليفر سولبرغ (هيونداي) بفارق 3:28.5 د

5. الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) بفارق 6:06.1 د

- ترتيب بطولة العالم للسائقين:

1. الفنلندي كالي روفانبيرا (تويوتا) 203 نقطة

2. الإستوني أوت تاناك (هيونداي) 131

3. البريطاني إلفين إيفانز (تويوتا) 116

4. البلجيكي تييري نوفيل (هيونداي) 106

5- الياباني تاكاموتو كاتسوتا (تويوتا) 92

© 2022 AFP