زيلينسكي يحذّر من زيادة مخاطر الاستفزازات الروسية "الوحشية"

بولنت كيليتش ا ف ب

جنود أوكرانيون في موقع محصن قرب خط الجبهة في جنوب أوكرانيا في 20 آب/أغسطس 2022

كييف (أوكرانيا) (أ ف ب) – حذر الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي من أن روسيا "قد تقوم بشيء على قدر خاص من الوحشية" الأسبوع المقبل، خلال احتفال أوكرانيا بعيد استقلالها.

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وقال زيلينسكي في خطابه اليومي "قد تسعى روسيا جاهدة للقيام بشيء على قدر خاص من الهول، على قدر خاص من الوحشية".

وأضاف "أحد الأهداف الأساسية للعدو هو إذلالنا"، و"زرع اليأس والخوف والصراعات"، ولكن "يجب أن نكون أقوياء بما يكفي لمقاومة أي استفزاز" و"لجعل المحتلّين يدفعون ثمن إرهابهم".

وتحتفل أوكرانيا في 24 آب/أغسطس باستقلالها عن الاتحاد السوفياتي في العام 1991. ولكن في هذا العام، يصادف هذا التاريخ مرور ستة أشهر على الغزو الروسي الذي أسفر عن آلاف القتلى وتسبب في دمار هائل في هذا البلد.

وفي هذا السياق، أعلن حاكم منطقة خاركيف (الوسط الشرقي) السبت حظر تجوّل يبدأ من مساء 23 آب/أغسطس حتى صباح 25 آب/أغسطس.

وقال الحاكم أوليغ سينيغوبوف على "تلغرام"، "علينا ألا نسمح بأيّ استفزاز من العدو. علينا أن نكون يقظين قدر الإمكان خلال يوم استقلالنا".

وبعد فشلهم في السيطرة على كييف/ ركّز الروس جهودهم على منطقتي الشرق الصناعي والجنوب الزراعي في أوكرانيا.

وأفاد حاكم منطقة دونيتسك (شرق) بافلو كيريلينكو الأحد، بأنّ أربعة مدنيين قتلوا وأصيب اثنان آخران في اليوم السابق على يد روس في هذه المنطقة.

وفي منطقة خاركيف (الوسط الشرقي)، جُرح مدنيان في القصف الروسي خلال الليل، حسبما أشارت دائرة الأحوال الطارئة.

واستُهدفت منطقة أوديسا (جنوب) بخمسة صواريخ كروز روسية من نوع كاليبر أُطلقت من البحر الأسود، حسبما أعلن المتحدث باسم الإدارة الإقليمية سيرجيو براتشوك. وأضاف أن المضادات الجوية أسقطت صاروخين بينما أصابت الصواريخ الثلاثة الأخرى صومعة من دون وقوع إصابات.

ومن جهته، أعلن الجيش الأوكراني في تقريره الصباحي على فيسبوك أن "العدو يسعى لمواصلة هجومه في منطقة دونيتسك" ونجح في احتلال جزء من منطقة بلاغوداتني في منطقة ميكولاييف (جنوب).

وحذّر من خطر شنّ ضربات روسية من بيلاروس، حليفة موسكو.

© 2022 AFP