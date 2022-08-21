مدعي المحكمة الجنائية الدولية يصل إلى الخرطوم في زيارة رسمية

جون ثيس ا ف ب

المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في مقر المحكمة في لاهاي بتاريخ 27 أيار/مايو 2022

الخرطوم (أ ف ب) – وصل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان إلى الخرطوم في وقت متأخر من السبت في زيارة رسمية تستمر خمسة أيام سيلتقي خلالها كبار المسؤولين السودانيين ويزور دارفور، بحسب ما أفادت وكالة الانباء السودانية (سونا).

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وقالت الوكالة "وصل إلى البلاد في وقت متأخر من مساء اليوم السبت المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية السيد كريم خان والوفد المرافق له في زيارة رسمية من 20 إلي 25 آب/أغسطس".

واضافت أن سيعقد عددا من اللقاءات مع "كبار المسؤولين في الدولة وسيقوم بزيارة إلى دارفور".

وتطالب المحكمة بتسليمها الرئيس السوداني السابق عمر البشير واثنين من مساعديه وأحد قادة المجموعات التي حملت السلاح، بعد اتهامهم بارتكاب جرائم إبادة جماعية وضد الانسانية وجرائم حرب اثناء النزاع في إقليم دارفور الذي بدأ في 2003.

واندلع النزاع عندما حملت السلاح مجموعات تنتمي إلى اقليات افريقية ضد الحكومة المركزية احتجاجا على تهميش الاقليم سياسيا واقتصاديا.

ووقعت المحكمة الجنائية في آب/أغسطس 2021 مذكرة تعاون مع الحكومة المدنية الانتقالية التي اطاح بها قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عندما نفذ انقلابا عسكريا في 25 تشرين الأول/أكتوبر من العام الماضي.

وقال خان في تقرير قدمه لمجلس الأمن الدولي في كانون الثاني/يناير "إن الأحداث التي شهدها السودان في 25 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، وما ترتب عليها من انعدام الأمن وعدم الاستقرار في البلاد، تشكل انتكاسة تطرح تحديات إضافية لعملنا في السودان".

وأضاف أن مكتبه أضُطر لتعليق نشر فريقه في السودان وإيقاف جميع أنشطة التحقيق على الفور، مشيرا أيضا إلى أن "العديد من المحاورين والمنسقين الرئيسيين للمكتب لم يعودوا يشغلون مناصبهم في حكومة السودان".

وقتل في نزاع دارفور ووفق للامم المتحدة 300 الف شخص وشرد 2,5 مليون عن منازلهم .

ووقعت الحكومة الانتقالية اتفاق سلام مع عدد من الحركات المتمردة في الاقليم لكن مجموعة رئيسية هي حركة تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور لم توقع على اتفاق السلام في عاصمة جنوب السودان جوبا في تشرين الاول/اكتوبر 2020 .

© 2022 AFP