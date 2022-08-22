اعتزال إيلين وايت الهدافة التاريخية لمنتخب سيدات إنكلترا

جاستين تاليس ا ف ب

لندن (أ ف ب) – أعلنت مهاجمة مانشستر سيتي الإنكليزي إيلين وايت، الهدافة التاريخية لمنتخب "اللبؤات الثلاثة" والتي تُوّجت مؤخراً ببطولة كأس أوروبا، اعتزالها كرة القدم الاثنين عن عمر 33 عاماً وبعد 17 عاماً في الملاعب.

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ونشرت اللاعبة صوراً تتضمن نصاً في تغريدة عبر حسابها على تويتر، قائلة "شكراً كرة القدم"، قبل أن تكشف عن "أحد أصعب القرارات في الحياة".

وأوضحت أن "هذا قرار كنت أرغب دائماً في اتخاذه بشروطي. وقد حان الوقت لأقول وداعاً لكرة القدم لأرى الجيل المقبل يتألق".

وقررت اللاعبة التي سجلت 52 هدفاً في 113 مباراة دولية، الاعتزال في القمة بعد ثلاثة أسابيع من الانتصار في ملعب ويمبلي الشهير على ألمانيا 2-1 بعد شوطين إضافيين، في نهائي بطولة كأس أوروبا التي شاركت في كل مبارياتها.

كما فازت وايت بالميدالية البرونزية في كأس العالم 2015 وكأس أوروبا 2019.

وقالت المدربة الهولندية سارينا فيغمان إن وايت "أعطت الكثير لإنكلترا ونحن فخورون بها (...) كنت أعرف بالفعل أنها كانت لاعبة رائعة، لكنني اكتشفت شخصاً أفضل. سنفتقدها، لكنني أتفهم تماماً قرارها باتخاذ اتجاه آخر".

وأشادت "بمهنيتها ونشاطها وواقعيتها التي تعد من الطراز العالمي"، وفق ما نقل عنها بيان صادر عن الاتحاد الإنكليزي للعبة.

وضمن السياق ذاته، قال سيتي في بيان "يمكن لنادي مانشستر سيتي أن يؤكد اعتزال إيلين وايت كرة القدم".

وأضاف "أنهت المهاجمة الأسطورية التي سجلت أكبر عدد من الأهداف في تاريخ إنكلترا، مسيرتها الكروية هذا الصيف على أعلى المستويات وتركت أثراً لا يمكن إنكاره على اللعبة ككل".

وبدأت وايت مسيرتها الاحترافية في تشلسي عام 2005، قبل أن تنضم إلى ليدز كارنيغي، ثم أرسنال، ونوتس كاونتي، وبرمنغهام، وأخيراً مانشستر سيتي منذ العام 2019.

© 2022 AFP