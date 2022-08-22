بطولة إنكلترا: اتّهام توخل بالسلوك غير اللائق تجاه الحكم

غلين كيرك ا ف ب/ا ف ب/ارشيف

لندن (أ ف ب) – وجّه الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم اتهاماً الاثنين إلى الألماني توماس توخل مدرب نادي تشلسي، بالسلوك غير اللائق بسبب تعليقاته بشأن الحكم أنتوني تايلور إثر التعادل العاصف لفريقه مع توتنهام 2-2 في الـ"برميرليغ" الأسبوع الماضي.

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وكان توخل غير سعيد بقرارات الحكم قبل هدفي التعادل اللذين سجلهما توتنهام في 14 آب/أغسطس، وقال بعد المباراة "ربما يكون من الأفضل" إذا لم يحكّم تايلور مباراة لتشلسي مرة أخرى.

وكان الاتحاد الإنكليزي قرر إيقاف توخل لمباراة واحدة مع تغريمه مبلغ 35 ألف جنيه استرليني، وذلك بسبب الشجار الذي حصل في نهاية المباراة نفسها مع المدرب الإيطالي لتوتنهام أنتونيو كونتي الذي عوقب بدوره بغرامة قدرها 15 ألف جنيه.

وأضاف الاتحاد تهمة السلوك غير اللائق، لأن تعليقات توخل في المؤتمر الصحافي الذي أعقب المباراة "تنطوي على تحيز و/أو تشكيك في نزاهة حكم المباراة و/أو تشويه سمعة المباراة"، حسب ما جاء في البيان.

وأضاف أن "أمام توماس توخل حتى الخميس 25 آب/أغسطس 2022 لتقديم رد".

وكان الألماني غاضباً عندما فرض توتنهام تعادلاً قاتلاً برأسية هاري كاين في الوقت بدل من ضائع.

قبلها اعترض تشلسي بالإشارة إلى وجود خطأ وتسلل في الهجمة التي سجل منها بيار-إميل هويبييرغ هدف توتنهام الأول.

وكان تشلسي غير سعيد أيضاً بعدم اتخاذ تايلور لأي إجراء عندما شدّ لاعب توتنهام الأرجنتيني كريستيان روميرو شعر الإسباني مارك كوكوريّا تمهيداً لتنفيذ ركلة ركنية.

وأعاد حكم الفيديو المساعد "في إيه آر" النظر في الحادثة ورفضها. وعندها أحرز كاين الهدف من الركنية نفسها.

وقال مايك دين الذي كان مسؤولاً عن "في إيه آر" في المباراة، في وقت لاحق، إنه ارتكب خطأ في عدم مطالبة تايلور بمراجعة الحادثة على الشاشة إلى جانب الملعب. اذ كان من الممكن أن يؤدي ذلك إلى رفع بطاقة حمراء في وجه روميرو بسبب سلوكه العنيف.

بعد المباراة، سُئل توخل عمّا إذا كان يجب منع تايلور من أن يحكّم مباراة لتشلسي مرة أخرى، فقال الألماني "ربما يكون الأمر أفضل، ربما يكون أفضل".

وأضاف "لكن بصراحة، لدينا أيضاً تقنية +في إيه آر+ للمساعدة في اتخاذ القرارات الصحيحة. منذ متى يمكن للاعبين شدّ شعر بعضهم البعض، منذ متى؟".

وتابع "لا أعتقد أن بعض المشجعين فقط يعتقدون بذلك، يمكنني أن أؤكد لكم أن غرفة ملابسنا بأكملها، كل شخص يعتقد ذلك. ليس فقط الجماهير. أنتم تعرفون اللاعبين، يعرفون ما يحدث عندما يكونون على أرض الملعب. إنهم يعرفون ذلك".

ولدى سؤاله عمّا إذا كان اللاعبون قلقين عندما يتولى تايلور المسؤولية، قال توخل "نعم، بالطبع".

© 2022 AFP