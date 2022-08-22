دورة سينسيناتي: تشوريتش وغارسيا يحققان المفاجأة ويتوجان على حساب تسيتسيباس وكفيتوفا

الكرواتي بورنا تشوريتش يرفع كأس دورة سينسيناتي الألف نقطة للماسترز في كرة المضرب. مايسون، أوهايو في 21 اب/اغسطس 2022

سينسيناتي (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حقق الكرواتي بورنا تشوريتش المصنف 152 عالمياً والفرنسية كارولين غارسيا المصنفة 35 عند السيدات المفاجأة الأحد، وذلك باحرازهما لقبي دورة سينسيناتي لكرة المضرب على حساب اليوناني ستيفانوس تسيتسيباس السابع والخبيرة التشيكية بترا كفيتوفا، بالفوز عليهما 7-6 (7-صفر)، 6-2 و6-2، 6-4 توالياً.

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وخلافاً لغارسيا التي سبق لها أن أحرزت سابقاً لقبين في دورات الألف عند المحترفات وتعتبر حالياً من أفضل اللاعبات أداءً، لم يكن أشد المتفائلين يتوقع وصول تشوريتش الى هذه المرحلة والفوز بلقبه الأول في دورات الألف نقطة للماسترز لاسيما أنه عاد الى الملاعب في اذار/مارس بعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الكتف.

ودخل الكرواتي البالغ 25 عاماً التاريخ كونه اللاعب الأدنى تصنيفاً الذي يفوز بلقب إحدى دورات الألف نقطة للماسترز التي خاض فيها مباراة نهائية واحدة سابقاً وكانت في شنغهاي عام 2018، حين خسر أمام الصربي نوفاك ديوكوفيتش الذي غاب عن سينسيناتي على خلفية عدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

وعلق تشوريتش على انجاز الفوز بأهم لقب في مسيرته التي شهدت سابقاً تتويجه مرتين فقط عامي 2017 في مراكش و2018 في هاله، قائلاً "بصراحة، أعجز عن ايجاد الكلمات. كنت أتمرن بجدية كبيرة وكنت أعلم أنه باستطاعتي تقديم كرة مضرب جيدة، لكن أن العب على هذا المستوى، فهذا لم يكن في حسباني".

وتابع "بطبيعة الحال، أنا سعيد للغاية".

وتفوق تشوريتش الأحد على انجاز الإسباني روبرتو كاريتيرو الذي كان مصنفاً 143 عالمياً حين توج بلقب دورة هامبورغ للماسترز عام 1996، لكن هذا الأمر لم يتحقق سوى بالعمل الدؤوب الذي "وضع جسدي تحت ضغط كبير طيلة هذا الأسبوع. دخلت الى الدورة على خلفية الكثير، الكثير من الحصص التمرينية".

"لقد أثبت أنك هناك معنا في الطليعة"

وأثمرت هذه الحصص التمرينية بمفاجأة أولى من العيار الثقيل أدت الى إطاحته بالإسباني رافايل نادال من الدور الثاني ثم أتبعها بإقصاء البريطاني كاميرون نوري والكندي فيليكس أوجيه-ألياسيم، وصولاً الى اسقاطه تسيتسيباس في النهائي، حارماً اليوناني من لقبه الثالث في دورات الألف نقطة للماسترز من أصل ست مباريات نهائية.

وبدا ابن الـ24 عاماً، الفائز هذا الموسم بلقب دورة مونتي كارلو للماسترز للعام الثاني توالياً، في طريقه الى فوز سهل حين تقدم في المجموعة الأولى 4-1، لكن تشوريتش انتفض وعاد من بعيد ليفرض التعادل 4-4 قبل أن يجر منافسه الى شوط فاصل حسمه الكرواتي نظيفاً، ثم فرض هيمنته التامة على المجموعة الثانية، حاسماً المواجهة في ساعتين.

وحقق الكرواتي فوزه الثاني على تسيتسيباس من أصل ثلاث مواجهات بينهما (انسحب من الأولى عام 2018 في روما للماسترز ثم فاز في الثانية بخمس مجموعات خلال الدور الثالث لبطولة فلاشينغ ميدوز عام 2020).

وعلق اليوناني على ذلك، متوجهاً لمنافسه بالقول "لقد ركلت مؤخرتي في المواجهتين الأخيرتين بيننا. لقد أثبت نفسك مراراً وتكراراً. كانت عودة رائعة من الإصابة ولقد أثبت أنك هناك معنا في الطليعة (من حيث المستوى)".

غارسيا أول بطلة صاعدة من التصفيات

ومن جهتها، توجت غارسيا بلقبها الثالث في دورات الألف بصيغتيها السابقة والحالية، وباتت أول لاعبة في تاريخ هذه الدورات تتوج بطلة بعد صعودها من التصفيات، وذلك بفوزها السهل الى حد كبير على كفيتوفا 6-2 و6-4.

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واحتاجت الفرنسية البالغة 28 عاماً الى ساعة و42 دقيقة لتتوج بلقبها العاشر بالمجمل والثاني في مشاركاتها الثلاث الأخيرة والثالث هذا الموسم وفي دورات الألف التي سبق أن أحرزت لقبين فيها، وذلك عام 2017 في دورتي ووهان وبكين الصينيتين.

وعلقت غارسيا بعد فوزها السابع والعشرين منذ حزيران/يونيو، قائلة "يا له من أسبوع مذهل. من الصعب أن أصدق بأني هنا أمامكم" وهي ترفع كأس الدورة.

وفرضت غارسيا التي أقصت ثلاث لاعبات بين المصنفات العشر الأوليات في طريقها الى اللقب وهن اليونانية ماريا ساكاري الثالثة والأميركية جيسيكا بيغولا الثامنة والبيلاروسية أرينا سابالينكا السابعة، أفضليتها أمام منافستها التشيكية، المتوجة مرتين بلقب بطولة ويمبلدون (2011 و2014).

وحسمت الفرنسية المجموعة الأولى بسهولة تامة بعدما كسرت ارسالها كفيتوفا مرتين من أصل ثلاث فرص، فيما فشلت التشيكية البالغة 32 عاماً في ترجمة أي من الفرص الأربع التي حصلت عليها لانتزاع شوط على إرسال الفرنسية.

وبفضل 7 إرسالات ساحقة وإنقاذها مجدداً أربع فرص لكفيتوفا لانتزاع شوط على إرسالها، حسمت غارسيا المجموعة الثانية بفضل كسر واحد لإرسال التشيكية، محققة فوزها الرابع على الأخيرة من أصل تسع مواجهات بينهما.

وقالت كفيتوفا التي تصل نهائي هذه الدورة للمرة الأولى في مسيرتها، إنه "كان اسبوعاً صعباً لكن جميلاً بالنسبة لي. أنا سعيدة لوجودي هنا. لقد لعبت (في سينسيناتي) 11 مرة ووصلت أخيراً الى المباراة النهائية".

وحرمت غارسيا منافستها التشيكية المصنفة 28 عالمياً من احراز لقبها التاسع في إحدى دورات الألف (آخرها في آذار/مارس في الدوحة)، والـ 30 في مسيرتها من أصل 40 مباراة نهائية خاضتها خلال مسيرتها في انجاز لم تصل اليه سوى خمس لاعبات حاليات هن الأسطورة الأميركية سيرينا وليامس وشقيقتها فينوس والرومانية سيمونا هاليب والروسية سفتلانا كوزنتسوفا والبيلاروسية فيكتوريا أزارنكا.

© 2022 AFP