دوري أبطال آسيا: تشونبوك يقصي فيسيل كوبي بعد التمديد ويبلغ نصف النهائي

كازوهيرو نوغي ا ف ب

البرازيلي غوستافو يسجل هدف التقدم لفريقه تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي ضد فيسيل كوبي الياباني في دوري أبطال آسيا لكرة القدم. سايتاما في 22 اب/اغسطس 2022

سايتاما (اليابان) (أ ف ب) – حسم تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي، بطل عامي 2006 و2016، بطاقته الى الدور نصف النهائي لمسابقة دوري أبطال آسيا في كرة القدم، وذلك بفوزه الإثنين على فيسيل كوبي الياباني 3-1 بعد التمديد لانتهاء الوقت الأصلي بالتعادل 1-1.

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وبغياب النجم الإسباني المخضرم أندريس إنييستا بسبب الإصابة ومع تغيير سبعة لاعبين في التشكيلة التي تفوقت على الخصم المحلي يوكوهاما مارينوس 3-2 الأسبوع الماضي في ثمن النهائي، اعتقد فيسيل كوبي أنه سيواصل المغامرة في المسابقة القارية التي تقام أدوارها الإقصائية لمنطقة الشرق في مدينة سايتاما اليابانية، وذلك بعد تقدمه في الدقيقة 64 عبر البديل كويا يوروكي بتسديدة من مسافة قريبة بعد خطأ من الحارس لي بوم-سو.

لكن فرحة الفريق الياباني الذي وصل الى نصف النهائي في مشاركته الأولى عام 2020، لم تدم سوى دقيقتين لأن تشونبوك أدرك التعادل بفضل الغامبي مو بارو الذي استغل تراخي الدفاع وتوغل في المنطقة قبل أن يسدد بين ساقي الحارس دايا مايكاوا (66).

وبقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان الى التمديد الذي ابتسم للكوريين بعدما تقدموا في الدقيقة 104 عبر رأسية البديل البرازيلي غوستافو بعد عرضية من بارو، قبل أن يحسم مون سيون-مين بطاقة التأهل نهائياً لصالح فريقه بهدف ثالث في الوقت بدل الضائع من الشوط الإضافي الثاني (2+120)، من هجمة مرتدة سريعة مستغلاً تقدم جميع لاعبي الفريق الياباني الى منطقة خصمهم بحثاً عن التعادل.

وكان تشونبوك هيونداي تغلب على مواطنه دايغو أف سي 2-1 في الرمق الأخير بعد شوطين إضافيين الخميس في دور الـ16.

ويلعب لاحقاً في سايتاما أيضاً، ممثل اليابان الآخر أوراوا رد دايموندز بطل 2007 و2017 والفائز على جوهور دار التعظيم الماليزي 5-صفر في ثمن النهائي مع باثوم يونايتد التايلاندي الذي بلغ ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخه بفوزه السهل أيضاً على كيتشي من هونغ كونغ 4-صفر.

وستكون المباراة مميزة لمدرب أوراوا الإسباني ريكاردو رودريغيس الذي أشرف على باثوم يونايتد في 2015.

يذكر أن مباريات الغرب تقام في شباط/فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه (رقم قياسي)، بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الرياض.

© 2022 AFP