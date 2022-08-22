قمة بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والامارات بالعلمين

وزارة الشؤون الرئاسية - أبوظبي/اف ب

صورة وزعتها وزارة شؤون الرئاسة الإماراتية لرئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لدى وصوله إلى العلمين على الساحل الشمالي للبحر الأبيض المتوسط في مصر في 21 آب/أغسطس 2022

القاهرة (أ ف ب) – تعقد قمة خماسية عربية الاثنين بمدينة العلمين المصرية المطلة على ساحل البحر المتوسط وتجمع بين مصر والأردن والعراق والبحرين والامارات، بحسب ما أفادت وسائل إعلام محلية.

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ونقلت قناة "اكسترا نيوز" الاخبارية المصرية أن "لقاء مرتقبًا يجمع بين قادة مصر والأردن والعراق والبحرين والامارات بالعلمين".

وحتى الآن لم يعلن بشكل رسمي جدول اللقاء أو ما سيناقش من نقاط.

إلا أن القناة أشارت إلى تناول بعض القضايا العربية مثل القضية الفلسطينية والأوضاع في اليمن وليبيا، فضلا عن مناقشة تبعات الحرب الروسية الأوكرانية على المنطقة.

كما من المتوقع أن يتم التباحث حول موضوعات الأمن الغذائي والمائي في المنطقة.

والأحد، استقبل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الامارات بمطار العلمين وعقدا جلسة مباحثات ثنائية.

وقال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي إن "لقاء الزعيمين تناول تبادل الرؤى ووجهات النظر تجاه القضايا الدولية والأمن الإقليمى والأوضاع الراهنة بالمنطقة العربية".

وأضاف "تم التأكيد على أهمية تعزيز العمل العربي المشترك ووحدة الصف العربي في مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية".

وهذه هي الزيارة الرسمية الأولى التي يقوم بها محمد بن زايد إلى مصر بعد تنصيبه رئيسا لدولة الامارات في أيار/مايو.

وفي آذار/مارس عقد السيسي لقاء ثلاثيا جمعه مع محمد بن زايد ولي عهد أبو ظبي، آنذاك، ورئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في منتجع شرم الشيخ على البحر الأحمر بجنوب سيناء، تناول تداعيات الحرب في أوكرانيا.

© 2022 AFP