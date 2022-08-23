أن بي ايه: دورانت للبقاء مع بروكلين نتس بعد محادثات مع الإدارة

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نيويورك (أ ف ب) – سيبقى نجم كرة السلة الاميركية كيفن دورانت مع بروكلين نتس في الموسم المقبل بعد إجراء محادثات مع الإدارة، وفق ما أعلن النادي في بيان الثلاثاء.

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التقى دورانت الذي طلب في 30 حزيران/يونيو الفائت أن يتم شمله ضمن صفقة للرحيل عن النادي، برؤساء نتس في لوس أنجلس الاثنين لمناقشة مستقبله.

وأكد المدير العام للنادي شون ماركس الثلاثاء أن ابن الـ33 عامًا الذي شارك في 12 مباراة لكل النجوم (أول ستار) سيبقى لاعبًا في بروكلين.

قال في هذا الصدد إن المدرب "ستيف ناش وأنا و(المالكين) جو تساي وكلارا وو تساي، اجتمعنا مع كيفن دورانت وريتش كلايمان في لوس أنجلس أمس".

وتابع "لقد اتفقنا على المضي قدمًا في شراكتنا. نركز على كرة السلة بهدف مشترك واحد في ذهننا: بناء فريق مستدام لجلب اللقب الى بروكلين".

ويأتي البيان للرد على التكهنات بشأن مستقبل دورانت مع فريقه الحالي. إذ أشارت التقارير الى أن عددًا كبيرًا من الفرق كانت مهتمة بالحصول على خدمات بطل الدوري مرتين عامي 2017 و2018.

في وقت سابق من هذا الشهر، ذكرت عدة تقارير أميركية أن دورانت أصدر إنذارًا نهائيًا لتساي يطلب منه إما فصل ماركس وناش أو الموافقة على طلبه في الانتقال.

جاء طلب رحيل دورانت في حزيران/يونيو بعد أقل من عام على تمديد عقده بقيمة 198 مليون دولار لمدة أربع سنوات مع بروكلين.

وأمل نتس في بناء فريق خارق حول دورانت وجيمس هاردن وكايري إيرفينغ. لكن ثلاثي النجوم لم يتمكن من قيادة بروكلين ليكون منافسًا قويًا على اللقب وخرج من الدور الاول في الادوار الاقصائية هذا العام ضد بوسطن سلتيكس.

© 2022 AFP