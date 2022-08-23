بطولة إنكلترا: كين "خلاف ميلنر وفان دايك ليس عادياً"

فرانك فيف ا ف ب

لاعبا ليفربول جيمس ميلنر والهولندي فيرجيل فان دايك قبل مباراة فريقهما في نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد الاسباني على ملعب سان دوني في ضواحي باريس في 28 أيار/مايو 2022

مانشستر (المملكة المتحدة) (أ ف ب) – صدم الجناح جيمس ميلنر عشاق ليفربول بعدما دخل بشجار مع زميله قطب الدفاع الهولندي فيرجيل فان دايك، عقب افتتاح جايدون سانشو التسجيل في فوز فريقه مانشستر يونايتد على الـ"ريدز" 2-1، ضمن المرحلة الثالثة من الدوري الإنكليزي لكرة القدم الإثنين.

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بدا واضحاً توجيه ميلنر (36 عاماً) كلمات نابية للمدافع الدولي الهولندي طالباً منه التقدم للدفاع على سانشو الذي تلاعب به، بعد انزلاقه أرضاً بحركة رائعة داخل منطقة الجزاء وسدد كرة أرضية زاحفة خدعت الحارس الاسباني دافيد دي خيا ووضعت "الشياطين الحمر" في المقدمة في الدقيقة 16.

اكتفى فان دايك بالاحتفاظ بموقعه عند حافة منطقة الستة ياردات أمام حارسه البرازيلي أليسون بيكر، بدلاً من الاندفاع لاغلاق المساحة التي توفرت أمام سانشو، ووضع يديه خلف ظهره لتلافي لمسة يد واحتساب ركلة جزاء.

واعتبر ميلنر انه كان يتوجب على زميله الهولندي محاولة تضييق الزاوية أمام جناح إنكلترا، في حين لم يقترب فان دايك بما يكفي لاعاقة تسديدته، فظهر وهو يصرخ عليه قائلاً "انظر إليّ"، طالباً منه القيام بعمله الدفاعي.

لم يتوقف "صراع" ميلنر-فان دايك عند هذا الحدّ، اذ امتد الخلاف بينهما طوال المباراة وظهرا يتبادلان الصراخ مراراً، في مباراة لهث خلالها ليفربول لتعويض تأخره بهدفين من دون أن ينجح.

طرح محلل قناة سكاي سبورتس لاعب وسط يونايتد السابق الإيرلندي روي كين علامات استفهام حول ما حصل بين اللاعبين معتبراً أن "الامر ليس عادياً" اذ قال بين الشوطين "إذا قمت بتحليل فان دايك هنا ... لقد كان سيئاً هذا الموسم. يجب أن يخرج! يجب أن يحرك قدميه. فقط انظر إليه هنا!".

واضاف قائد يونايتد السابق "سأشعر بالقلق لو كنت بدلاً من (المدرب الالماني يورغن) كلوب مع ما رأيته الليلة".

وتابع "دفاعياً (كانوا) عاديين جداً. بالعودة إلى مباراة فولهام، فان دايك حتّى خلال أمسية مباراة بالاس، اعتقد أنه كان بإمكانه تقديم أداء أفضل".

وختم مشدداً "الليلة، أوضحنا النقطة المتعلقة بشأن جداله مع جيمس ميلنر، أعلم أن ذلك يمكن أن يحدث ولكن يبدو أنه أكثر من ذلك بقليل. أكثر من مجرد خلاف عادي مع لاعب".

"أرسله إلى ليدز"

وبالفعل، ومنذ انطلاق الموسم الحالي، طالت الانتقادات فان دايك المنضم إلى ليفربول عام 2018 مقابل 75 مليون جنيه استرليني بعد التعادل أمام فولهام وكريستال بالاس، بداية لتسببه بركلة جزاء في المباراة الاولى وثم لعدم مراقبته العاجي ويلفريد زاها، قبل أن يمنح الاخير التقدم "للنسور" في الثانية على ملعب أنفيلد.

ولم تشد كلمات معلق "سكاي سبورتس" الحالي أيقونة ليفربول السابق المدافع جايمي كاراغر عن زميله كين، اذ قال مع تتابع مجريات الشوط الثاني "هناك شيء يجري بين جيمس ميلنر وفيرجيل فان دايك".

وأضاف "يتابعان الصراخ على بعضهما البعض لقرابة 10 أو 15 ثانية".

وأردف "من الواضح أن هناك الكثير من الإحباط على أرض الملعب، وهو محق في ذلك. ميلنر مغتاظ منه بعد الهدف الأول وما زال يواصل ذلك حتى الآن".

ووصف كاراغر دفاع فريقه السابق بـ "المخجل" بعدما فشل في تحقيق فوزه الأوّل هذا الموسم بعد تعادلين.

في المقابل، تفاوتت ردود الفعل على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ما حصل، فكتب أحدهم "أحسنت يا ميلنر حيث بدأ فيرجيل فان دايك الموسم بفظاعة!!!".

وأضاف آخر "لكي اكون صريحاً طريقة الدفاع من فيرجيل فان دايك سيئة للغاية، كان يجب أن يرمي نفسه لصد تلك الكرة".

ولم يسلم ميلنر أيضاً من الانتقادات القاسية اذ كتب أحد المعجبين الغاضبين "...أسلوب دفاع صادم من ميلنر وفيرجيل فان دايك" و "أرسل جايدون سانشو جيمس ميلنر إلى ليدز (فريق بداياته) بهذه الحركة. بارد جداً".

© 2022 AFP