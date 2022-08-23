دوري أبطال أوروبا: بنفيكا الى دور المجموعات

باتريسيا دي ميلو موريرا ا ف ب

لاعبو بنفيكا يحتفلون بهدف الفريق الثاني ضد دينامو كييف الاوكراني في الدور الرابع من التصفيات المؤهلة الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا. لشبونة في 23 آب/أغسطس 2022

لشبونة (أ ف ب) – تأهل بنفيكا، حامل اللقب مرتين، الى دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم لموسم 2022-2023 بفوزه 3-صفر على ضيفه دينامو كييف الاوكراني في لشبونة الثلاثاء في إياب الدور الفاصل من التصفيات.

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وكان بنفيكا تفوق 2-صفر ذهابًا الاربعاء الفائت في المباراة التي أقيمت في بولندا.

على ملعبه في لشبونة، سجل أهداف بطل أوروبا عامي 1961 و1962 الارجنتيني نيكولاس أوتاميندي (27)، رافا سيلفا (40) والبرازيلي دافيد نيريس (42).

وكان بنفيكا بلغ الموسم الماضي ربع نهائي البطولة القارية الأم قبل أن يخرج ضد ليفربول الانكليزي.

وتأهل أيضًا فيكتوريا بلزن التشيكي بفوزه 2-1 على ضيفه قره باغ الأذربيجاني بعد تعادلهما سلبًا ذهابًا في باكو.

سجل للفائز يان كوبيتش (58) ويان كليمينت (73)، فيما سجل للخاسر فيليب أوززبيتش (38).

كما تأهل مكابي حيفا الاسرائيلي بعد تعادل قاتل 2-2 جاء من هدف عكسي ضد مضيفه النجم الأحمر الصربي، بعد تفوقه عليه 3-2 ذهابًا.

وسجل البديل ميلان بافكوف هدفًا في مرمى فريقه في الدقيقة 90 ليؤهل الفريق الاسرائلي الى دور المجموعات بعد أن كانت المباراة في طريقها للتمديد.

وكان الفريق الصربي تقدم في العاصمة بلغراد عبر ألكسندر بيشيتش (27) والمونتينيغري ميركو إيفانيتش (43). وقلّص السويدي دانيال سوندغرين الفارق للضيوف قبل الاستراحة (45+5).

ويكتمل الاربعاء عقد الفرق المتأهلة الى دور المجموعات، إذ يلعب دينامو زغرب الكرواتي مع بودو/غليمت النروجي، طرابزون سبور التركي مع أف سي كوبنهاغن الدنماركي وأيندهوفن الهولندي مع رينجرز الاسكتلندي على أن تقام القرعة الخميس.

© 2022 AFP