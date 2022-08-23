عبور عدد قياسي من المهاجرين بحر المانش الإثنين (لندن)

دينيس شارليه ا ف ب/ارشيف

مهاجرون على متن قارب مطاطي لدى محاولتهم عبور المانش إلى بريطانيا من فرنسا بتاريخ 11 تموز/يوليو 2022

لندن (أ ف ب) – سجّل عدد المهاجرين الذين عبروا المانش من شمال فرنسا إلى المملكة المتحدة على متن قوارب صغيرة الاثنين رقما قياسيا جديدا، وفق ما أعلنت الحكومة البريطانية الثلاثاء.

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وأفادت وزارة الدفاع أنه تم رصد عبور حوالى 1295 شخصا الاثنين، وهو عدد يتجاوز آخر رقم قياسي سجّل في يوم واحد وبلغ 1185 مهاجرا في 11 تشرين الثاني/نوفمبر 2021.

وحتى الآن، تم تسجيل عبور 22670 شخصا هذا العام، ما يقارب ضعف العدد المسجّل في الفترة ذاتها من العام 2021.

والعام الماضي، اعترضت سلطات المملكة المتحدة واصطحبت إلى البر 28526 شخصا كانوا يحاولون عبور البحر.

وشكّل الأمر مصدر أرق سياسي بالنسبة للحكومة البريطانية التي تعهّدت بضبط الحدود بصورة أفضل بعد بريكست.

كما فاقم التوتر بين لندن وباريس بينما تتهم الحكومة البريطانية فرنسا بعدم القيام بما يكفي لوقف عمليات العبور.

وفي مسعى للتعامل مع القضية، تم تشديد القوانين لاستهداف عصابات تهريب البشر التي تقف وراء عمليات العبور.

لكن الخطط المثيرة للجدل لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا لإعادة توطينهم قوبلت بسلسلة طعون قانونية.

ودافعت الحكومة البريطانية عن السياسة على اعتبارها ضرورية نظرا لارتفاع تكاليف معالجة طلبات اللجوء وإيجاد مساكن للمهاجرين.

© 2022 AFP