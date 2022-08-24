دوري أبطال آسيا: أوراوا للاستفادة من تشونبوك "المرهق" وبلوغ النهائي

سايتاما (اليابان) (أ ف ب) – يأمل أوراوا ريد دايموندز الياباني، صاحب العروض الهجومية القوية، في الاستفادة من الإرهاق الذي يعاني منه تشونبوك هيونداي موتورز الكوري الجنوبي لبلوغ نهائي دوري أبطال آسيا في كرة القدم، عندما يلتقيان في مدينة سايتاما اليابانية الخميس.

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سجل أوراوا، بطل عامي 2007 و2017، 15 هدفًا في مبارياته الثلاث الاخيرة في جميع المسابقات، آخرها خلال فوزه 4-صفر على باثوم يونايتد التايلاندي الاثنين في ربع النهائي وقبلها على جوهور دار التعظيم الماليزي 5-صفر في ثمن النهائي.

سيعوّل أوراوا على المؤازرة الجماهيرية في ملعب سايتاما، حيث أقيمت جميع مباريات الادوار الاقصائية لمنطقة الشرق في المدينة اليابانية بنظام مباراة واحدة.

قال لاعب الوسط تاكاهيرو سيكيني "سنهاجمهم قبل أن يحصلوا على أي فرصة لمهاجمتنا. أتطلع قدمًا للمباراة وليست لدي أي نية بالخسارة. سنقدّم كل ما لدينا".

والتقى الفريقان ست مرات في المسابقة القارية الأم، وكان آخر فوز من نصيب تشونبوك في دور المجموعات عام 2019. إلا أن أوراوا تفوق في اللقاء الوحيد الذي جمعهما في الادوار الاقصائية وذلك في ربع نهائي عام 2007 عندما أقصى حامل اللقب حينها في طريقه للفوز بالكأس.

وأعرب المدرب الاسباني ريكاردو رودريغيس عن رضاه عن أداء فريقه محذرًا من خطورة الخصم "تلعب الفرق الكورية بحافز كبير ضد الفرق اليابانية، لكننا سنلعب أيضًا بحافز كبير. نحن الفريق الياباني الوحيد المتبقي في هذه المسابقة، لذلك نحن نمثل اليابان".

من جهته، يدخل تشونبوك وهو مرهق بعد أن احتاج الى التمديد في آخر مباراتين لتجاوز عقبة فيسيل كوبي الياباني 3-1 في ربع النهائي ومواطنه دايغو أف سي 2-1 في دور الـ16 الاسبوع الماضي.

قال المدرب كيم سانغ-سيك "لقد كان موقفًا صعبًا وأنا أقدّر اللاعبين، على الرغم من أنهم متعبون ولديهم بعض المشاكل البدنية. لعبنا مباراتين مع التمديد، لذا فإن اللاعبين متعبون حقًا وستكون هناك مشاكل في القوة البدنية، لكن لدينا روح واحدة وذهنية واحدة لخوض هذه المباراة وتحقيق الفوز" وبلوغ النهائي المقرر في شباط/فبراير 2023.

وسيعوّل أوراوا على قوة دفاعه بعد أن نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في مبارياته الخمس الاخيرة في دوري الابطال هذا العام، وذلك للمرة الاولى في تاريخ مشاركاته في المسابقة.

يذكر أن مباريات الغرب تقام في شباط/فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه (رقم قياسي)، بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الرياض.

© 2022 AFP