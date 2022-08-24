فورمولا واحد: ريكياردو يغادر ماكلارين نهاية الموسم الحالي

باريس (أ ف ب) – يغادر سائق الفورمولا واحد الأسترالي دانيال ريكياردو فريقه الحالي ماكلارين نهاية الموسم الحالي، بعد قرار فسخ العقد الذي يربط الطرفين حتّى نهاية عام 2023، حسب ما أعلنت الأربعاء الحظيرة البريطانية.

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وكتب ماكلارين في بيان "بامكان ماكلارين رايسينغ ودانيال ريكياردو التأكيد أن عقد دانيال لعام 2023 قد تم فسخه قبل نهايته، وقد توصل الطرفان إلى اتفاق كي يغادر الفريق في نهاية عام 2022".

قال ريكياردو (33 عاماً) في وداعه لماكلارين "فخور بالمجهود والعمل الذي بذلته من أجل ماكلارين".

وأضاف في بيان نشره فريقه "لقد كان شرفاً لي أن أكون جزءًا من عائلة ماكلارين رايسينغ خلال الموسمين الماضيين".

وتابع "بعد عدة أشهر من المناقشات مع زاك (براون الرئيس التنفيذي) وأندرياس (سيدل مدير الفريق)، قررنا إنهاء عقدي مع الفريق مبكراً والموافقة على الافتراق في نهاية هذا الموسم".

وختم "سأعلن عن خططي المستقبلية في الوقت المناسب ولكن بغض النظر عما يجلبه هذا الفصل التالي، لا أشعر بأي ندم وأنا فخور بالجهد والعمل الذي قدمته لماكلارين، خاصة الفوز في مونتسا الموسم الماضي".

وانضم ريكياردو، الفائز بـ 8 جوائز كبرى في مسيرته في الفئة الأولى، إلى ماكلارين في عام 2021 قادماً من رينو ولكنه فشل في فرض نفسه. وباستثناء فوزه في سباق جائزة إيطاليا الكبرى على حلبة مونتسا في عامه الأول، لم يسرق الاسترالي الأضواء مكتفياً باحتلاله للمركز الثامن في الترتيب النهائي العام الماضي (115 نقطة).

ويحتل الأسترالي هذا العام المرتبة الـ 12 مع 19 نقطة فقط، بينما يتقدم عليه زميله البريطاني لاندو نوريس السابع مع 76 نقطة قبل انطلاق سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الـ 14 من البطولة العالمية، على حلبة سبا-فرانكورشان الأحد.

وفي حين ضمن نوريس، ابن الـ 22 عاماً، مستقبله مع مقر ووكنغ في بريطانيا، سيتم الإعلان عن هوية السائق الثاني في الفريق "في الوقت المناسب" حسب ما أفاد ماكلارين.

وترجح مصادر اعلامية أن يعود المقعد الثاني في الفريق الفارغ بعد رحيل ريكياردو إلى أسترالي آخر هو أوسكار بياستري.

وكانت الحظيرة الفرنسية-البريطانية ألبين أعلنت أن بياستري، وهو سائق واعد يبلغ 21 عاماً ويشغل حالياً منصب سائق الاحتياط في صفوفها، سيكون اساسياً العام المقبل بدلاً من المخضرم الاسباني فرناندو ألونسو (41 عاماً) الذي قرر الرحيل إلى أستون مارتن ليخلف المعتزل الالماني سيباستيان فيتل، بطل العالم أربع مرات.

غير أن بياستري استعجل تكذيب أقوال ألبين مؤكداً عدم تعاقده مع الفريق لعام 2023. في حين تشير تقارير صحافية إلى أن الأسترالي وقّع عقداً مع ماكلارين.

وفي حال تم تأكيد ما يتم تداوله، سيكون لريكياردو فرصة البقاء في الفورمولا واحد عن طريق الالتحاق بصفوف ألبين، علماً انه سبق للأسترالي الفائز بـ 7 سباقات مع ريد بول (من أصل 8) أن دافع عن ألوان أحد الفرق الفرنسية وتحديداً رينو بين عامي 2019 و2020.

أولي/د ح/جأش

© 2022 AFP