لقاء زوريخ: جاكوس وفارهولم لن يحصلا على بطاقة دعوة

أندري ايزاكوفيتش ا ف/ا ف ب

باريس (أ ف ب) – مُنيت آمال الايطالي مارسيل جاكوبس، بطل أولمبياد طوكيو في سباق 100 م، بالمشاركة في نهائيات الدوري الماسي الشهر المقبل في لقاء زوريخ بنكسة، بعد أن أبلغ المنظمون وكالة فرانس برس أنه لن يتلقى بطاقة دعوة.

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وحرمت الاصابة والمرض ابن الـ27 عامًا من المشاركة في الدوري الماسي هذا الموسم، ولكنه قال بعد تتويجه بطلا للقارة في بطولة أوروبا لألعاب القوى الشهر الفائت إنه يرغب في منافسة أفضل العدائين الأميركيين في آخر بطولة دولية كبرى لأم الالعاب هذا العام.

وكانت آماله تلاشت في منافساتهم والفوز باللقب العالمي، عندما انسحب قبل نصف نهائي بطولة العالم لألعاب القوى الشهر الماضي في يوجين بسبب الاصابة.

ومع ذلك، قال مدير لقاء زوريخ أندرياس هيديغر لوكالة فرانس برس إن القواعد لا تسمح لجاكوبس أو البطل الأولمبي الآخر في سباق 400 م حواجز النروجي كارستن فارهولم بالمنافسة في ختام الموسم في 7 و8 أيلول/سبتمبر.

قال في رسالة عبر البريد "تنص قواعد الدوري الماسي على أنه هناك طريقة واحدة فقط للتأهل الى النهائيات من خلال جمع النقاط في اللقاءات الـ13" للدوري الماسي خلال العام.

وتابع "يتأهل أفضل 6-10 عدائين وفقًا للنقاط التي جمعوها ومن ثم يتأهلون الى النهائي. ما من طريقة أخرى، لا يمكن دعوة أحد لم يتأهل"، مضيفًا أن ذلك سيكون "غير عادل" للعدائين الذين تأهلوا عن جدارة.

كما تأثرت استعدادات فارهولم لبطولة العالم بسبب الإصابة وحل سابعًا قبل أن يعوّض باللقب الأوروبي.

ويحصل كل فائز في فئة من الدوري الماسي على كأس و30 ألف دولار.

ر ج/ر م/جأش

© 2022 AFP