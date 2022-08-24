موتو جي بي: السماح للاسباني ماركيس بمعاودة التمارين عقب جراحة في ذراعه اليمنى

غابريال بويس ا ف ب

باريس (أ ف ب) – أعلن فريق ريبسول-هوندا الأربعاء منح الضوء الأخضر لدراجه الاسباني مارك ماركيس، بطل العالم ست مرات في موتو جي بي، والذي خضع لجراحة في ذراعه اليمنى في الولايات المتحدة في حزيران/يونيو لمعاودة التمارين على دراجة نارية.

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وقال الفريق في بيان إن الإسباني البالغ 29 عاماً "اجتاز فحصاً طبياً جديداً" في عيادة مايو في العاصمة مدريد ويمكنه "بدء التدريب على دراجة نارية لتقييم حالة ذراعه اليمنى" بعد 10 أسابيع من خضوعه لجراحة.

وضمن السياق ذاته، أعلن طبيب الدراج الإسباني، الدكتور خواكين سانشيس سوتيلو أن "مارك ماركيس استعاد القدرة على الحركة وتعافى بشكل جيد على المستوى العضلي"، مشيراً أيضاً إلى أن تماسك عظام الدراج "اكتمل".

وأعلن سانشيس عن خضوع ماركيس للجراحة الأخيرة والرابعة على هامش سباق جائزة إيطاليا الكبرى في أيار/مايو جراء معاناته من كسر في ذراعه بعد سقطة تعرض لها خلال جائزة إسبانيا الكبرى في تموز/يوليو 2020، علماً انه عاد للمشاركة في سباقات الفئة الملكة في نيسان/أبريل العام الماضي وفاز بثلاثة منها.

وغاب ماركيس، المتوج بـ 59 سباقاً في موتو جي بي، عن معظم منافسات بطولة العالم للدراجات النارية عام 2020 بسبب هذه الإصابة التي دفعته لاجراء ثلاث عمليات جراحية. مذاك كافح الاسباني لاستعادة أفضل مستوى له في خضم معاناته من مشاكل جسدية وتعرضه لحوادث جديدة.

© 2022 AFP