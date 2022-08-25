الجفاف يغزو نصف أراضي الصين في ظل موجة الحر

نويل سيليس ا ف ب

تشونغتشينغ (الصين) (أ ف ب) – في ظل درجات حرارة خانقة وندرة هطول الأمطار، تسببت موجة حر غير مسبوقة في زحف الجفاف الذي بات يسيطر على أكثر من نصف أراضي الصين الشاسعة، من جبال التيبت المغطاة بالثلوج إلى السواحل الشرقية.

إعلان اقرأ المزيد

ومن بين أكثر المدن الصينية حرارة في الأيام الأخيرة، مقاطعة تشونغتشينغ في جنوب غرب الصين حيث يعيش 31 مليون شخص، والتي كانت ما زالت ترزح تحت حرارة خانقة الخميس.

وفي حين بلغت الحرارة 41,9 درجة مئوية، توجّه العديد من السكان بحثًا عن القليل من الهواء البارد إلى مراكز التسوق أو المترو. وجلس بعضهم على ما توافر لهم أو لعبوا بورق اللعب لتمضية الوقت. وجلس آخرون على الأرض وقد أنهكهم الحر.

على شبكات التواصل الاجتماعي، اشتكى البعض من اضطرارهم للوقوف في طوابير في وسط موجة الحر لإجراء اختبار كوفيد بعد ظهور بؤر جديدة في المدينة الكبيرة.

لا تعد موجات الحر في منتصف الصيف غير معتادة في الصين، خصوصا في المناطق القاحلة في غرب البلاد وجنوبها، لكن العلماء يقولون إن البلاد تواجه طقسًا قاسيًا هذا العام، يفاقمه الاحترار المناخي.

ومن ثم، فإنها تشهد الصيف الأشد حرارة منذ بداية تسجيلات الأرصاد الجوية قبل أكثر من 60 عامًا. وهو وضع غير مسبوق سواء في مدته - فهو مستمر منذ أكثر من 70 يومًا - أو في نطاقه.

سجلت العديد من المدن الكبرى أكثر الأيام حرارة في تاريخها، وبسبب نقص هطول الأمطار، جف العديد من الأنهار ومنها نهر يانغتسي، أكبر نهر في البلاد.

تعرّض هذه الظروف المناخية المحاصيل للتلف وتضعف شبكة الكهرباء في الوقت الذي يقوم فيه ملايين السكان بتشغيل مكيفات الهواء.

وبات الجفاف يطغى الآن على نصف أراضي الصين بدرجات متفاوتة، وفقا لخريطة نشرتها الأربعاء مصلحة الأرصاد الجوية الوطنية.

فقد تأثرت مناطق بأكملها، بما في ذلك شريط عريض يشمل الجزء الجنوبي من منطقة التيبت التي تتمتع بالحكم الذاتي في الغرب، وهي منطقة تكثر فيها الجبال وتمتد إلى المناطق الساحلية في الشرق التي تمثل القلب الاقتصادي للصين.

هذه المنطقة الشاسعة التي يبلغ مجموع سكانها أكثر من 370 مليون نسمة تتبع بشكل رئيسي مسار نهر يانغتسي، وهو مصدر لا غنى عنه لتوفير مياه الشرب.

تقع بعض أجزاء التيبت ضمن مناطق وصفتها هيئة الأرصاد الجوية الوطنية بأنها "شديدة" الجفاف أو أن الجفاف فيها "استثنائي".

في سيتشوان، في جنوب غرب البلاد، حيث وصلت درجة الحرارة إلى 44 درجة الأربعاء، هطلت أمطار غزيرة فخففت من وطأة الحر في هذه المنطقة الجبلية على مستوى محلي.

وأفادت محطة التلفزيون الحكومي CCTV الخميس أنه تم إجلاء حوالى 30 ألف شخص حفاظًا على سلامتهم.

ضربت أمطار غزيرة مفاجئة الأسبوع الماضي شمال غرب الصين وقتلت 26 شخصا.

وفي الطرف الآخر من البلاد، كان إعصار ما-أون يجتاح الخميس جنوب الصين.

كما تمثل موجة الحر هذه تحديًا للزراعة، في بلد يعاني حتى في الأوقات العادية نقصا في الأراضي الصالحة للزراعة. ويطرح الجفاف مشكلة خاصة بالنسبة إلى محاصيل الأرز وفول الصويا التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.

في هذا السياق قررت الحكومة الأربعاء صرف 10 مليارات يوان (قرابة 1,5 مليار يورو) لدعم المزارعين في مواجهة الجفاف، بحسب التلفزيون الحكومي. وسيخصص هذا المبلغ بشكل أساسي لضمان محصول الأرز في الخريف.

وتعهدت سلطات تشونغتشينغ اتخاذ تدابير طارئة لحماية مزارع الخنازير، بينما انتشر على الإنترنت مقطع فيديو لمزارعة من سيتشوان وهي تبكي بعد نفوق دجاجاتها بسبب موجة الحر وانقطاع التيار الكهربائي.

كما أن جفاف مجاري الأنهار التي تغذي السدود المائية يجعل السلطات مضطرة إلى تقنين الكهرباء محليًا، لا سيما في سيتشوان حيث يعتمد 84 مليون نسمة بنسبة 80 % على مصدر الطاقة هذا.

© 2022 AFP