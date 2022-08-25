الدوري الماسي-لقاء لوزان: دوبلانتيس يواصل تحليقه عالياً

السويدي أرمان دوبلانتيس خلال مشاركته في القفز بالزانة في بطولة أوروبا لألعاب القوى في ميونيخ في 20 آب/أغسطس 2022

لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – واصل البطل الأولمبي والعالمي حامل الرقم القياسي السويدي أرمان دوبلانتيس تحليقه عالياً وهيمنته على منافسات القفز بالزانة من دون منافسة، وذلك بعد فوزه الخميس بلقاء لوزان الذي يدخل ضمن الدوري الماسي لألعاب القوى.

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وبعد أيام معدودة على احتفاظه بلقب بطولة أوروبا برقم قياسي قاري في ميونيخ السبت الماضي (6.06 م)، ضرب السويدي البالغ 22 عاماً مجدداً بتسجيله 6.10 م في ثالث محاولة له، محققاً انتصاره السابع عشر لهذا الموسم من دون أي هزيمة.

وتفوق دوبلانتيس على وصيفه الأولمبي الأميركي كريس نيلسن الذي حقق 5.80 م، فيما جاء الفليبيني أرنست جون أوبيينا ثالثاً بـ5.80 م أيضاً.

وكان السويدي حَسَّن رقمه القياسي العالمي خلال مونديال يوجين الشهر الماضي بتسجيله 6.21 م، لكنه لم يحاول الخميس الوصول الى ارتفاع أعلى ولم يجرِ أي محاولة بعد تجاوزه الـ6.10 م تحت أنظار الأوكراني الأسطوري سيرغي بوبكا، الرجل الثاني فقط في تاريخ القفز بالزانة الذي يتجاوز 6.10 م في الهواء الطلق وكان ذلك عام 1994 حين حقق 6.14 م.

© 2022 AFP