بطولة فرنسا: المهاجم الجزائري سليماني إلى بريست لموسم واحد

Brest (فرنسا) (أ ف ب) – تعاقد المهاجم الدولي الجزائري إسلام سليماني مع بريست الفرنسي لموسم واحد، مع خيار التجديد لموسم إضافي، عقب فسخ عقده مع فريقه السابق سبورتينغ البرتغالي، حسب ما أفاد الخميس النادي الفرنسي.

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قال المهاجم البالغ 34 عاماً في بيان نشره بريست "تكلمت مع غريغ (المدير الرياضي غريغوري لورنزي) والمدرب (الأرمني ميشال دير زاكاريان) وشعرت بالثقة من قبلهما. هذا هو الأهم في كرة القدم".

بدأ سليماني صاحب البنية الجسدية الصلبة والضربات الرأسية القوية، على غرار زميله الجديد ستيف مونييه من بنين، مسيرته في شباب بلوزداد قبل أن يغادر إلى القارة الأوروبية حيث تنقل بين سبورتينغ (2013-2016) وليستر سيتي الانكليزي (2016-2018) وفنربغشة التركي (2018-2019) وموناكو (2019-2020).

وبعدما وصل بعقد حر إلى ليون في كانون الثاني/يناير 2021، عاد مجدداً بعد عام إلى سبورتينغ قبل أن يجد نفسه خارج تشكيلة الفريق بدءاً من نيسان/أبريل.

وأشاد دير زاكاريان عندما سُئل عن شائعات اقتراب التعاقد مع سليماني الأحد بعد الفوز على أنجيه 3-1 ضمن منافسات المرحلة الثالثة "لقد كان دائماً لاعباً جيداً، وأظهر ذلك خلال دفاعه عن ألوان ليون أو موناكو. إنه مهاجم جيد".

وسيلعب الهداف التاريخي لمنتخب "ثعالب الصحراء" بـ 41 هدفاً في 88 مباراة دولية، إلى جانب مواطنيه لاعب الوسط هاريس بلقبلة والمهاجم يوسف بلايلي الذي تسبب وصوله إلى بريست في كانون الثاني/يناير الماضي في تدفق المشجعين الجزائريين على مواقع التواصل الاجتماعي للنادي.

ويحتل بريست المركز السابع برصيد 4 نقاط من فوز وتعادل امام مرسيليا 1-1 وهزيمة أمام لنس 2-3.

© 2022 AFP