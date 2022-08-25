دوري أبطال آسيا: أوراوا الى النهائي بفوزه على تشونبوك بركلات الترجيح

كازوهيرو نوغي ا ف ب

لاعبو أوراوا ريد دايموندز الياباني يحتفلون بتأهلهم الى نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم بعد تغلبهم بركلات الترجيح على تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في ملعب سايتاما في اليابان في 25 آب/أغسطس 2022

سايتاما (اليابان) (أ ف ب) – بلغ أوراوا ريد دايموندز الياباني نهائي دوري أبطال آسيا لكرة القدم للمرة الرابعة في تاريخه بتغلبه الخميس بركلات الترجيح 3-1 على تشونبوك هيونداي الكوري الجنوبي في سايتاما، بعد انتهاء الوقتين الاصلي والاضافي بتعادل مثير 2-2 في الدقيقة الاخيرة.

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وتألق الحارس شوساكو نيشيكاوا الذي تصدى لركلتين ترجيحيتين أمام جماهيره، بعد مباراة نارية شهدت تسجيل الفريق الفائز هدف التعادل في الدقيقة الاخيرة من الشوط الاضافي الثاني عندما كان يستعد تشونبوك للاحتفال.

سجل البديل الدنماركي كاسبر يونكر هدف التعادل في الدقيقة 120 ليأخذ المباراة الى ركلات الترجيح بعد أن ظن البديل الآخر هان كيوو-وون أنه منح فريقه بطاقة العبور الى المباراة النهائية (116).

وكان الوقت الاصلي للمباراة انتهى بالتعادل 1-1 بعد أن تقدم أوراوا باكرًا عبر يوسوكي ماتسوو، فيما عادل باسك سونغ-هو للكوريين من ركلة جزاء (55).

ويقام النهائي في 19 و26 شباط/فبراير من العام المقبل بنظام ذهاب وإياب ضد فريق من غرب القارة، علمًا أن الهلال السعودي حامل اللقب لا يزال في المنافسة.

وصل أوراوا، بطل آسيا عامي 2007 و2017، الى نصف النهائي بفورمة تهديفية مذهلة بعد أن سجل 20 هدفًا في مبارياته الاربع الاخيرة في المسابقة القارية، آخرها خلال فوزه 4-صفر على باثوم يونايتد التايلاندي الاثنين في ربع النهائي وقبلها على جوهور دار التعظيم الماليزي 5-صفر في ثمن النهائي.

من جهته، دخل تشونبوك، بطل 2006 و2016، وهو مرهق بعد أن احتاج الى التمديد في آخر مباراتين لتجاوز عقبة فيسيل كوبي الياباني 3-1 في ربع النهائي ومواطنه دايغو أف سي 2-1 في دور الـ16 الاسبوع الماضي.

وكان هذا اللقاء السابع بين الفريقين في المسابقة القارية الأم، والثاني في الادوار الاقصائية وكان التفوق مجددًا من نصيب أوراوا بعد ربع نهائي عام 2007 عندما أقصى حامل اللقب حينها في طريقه للفوز بالكأس.

أقيمت جميع مباريات الادوار الاقصائية لمنطقة الشرق في المدينة اليابانية سايتاما بنظام مباراة واحدة بسبب تداعيات جائحة فيروس كورونا.

يذكر أن مباريات الغرب تقام في شباط/فبراير 2023 وتجمع الهلال السعودي مع شباب الأهلي الإماراتي، الشباب السعودي مع ناساف الأوزبكستاني، الدحيل القطري مع مواطنه الريان والفيصلي السعودي مع فولاد خوزستان الإيراني.

وكان الهلال السعودي أحرز اللقب للمرة الرابعة في تاريخه (رقم قياسي)، بفوزه على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي 2-صفر في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي في الرياض.

© 2022 AFP