البولندي ميليك ينضم رسمياً ليوفنتوس معاراً من مرسيليا

باسكال غويو ا ف ب

المهاجم البولندي أركاديوش ميليك (يسار) خلال مباراة مرسيليا مع رينس في الدوري الفرنسي لكرة القدم. مرسيليا، جنوب شرق فرنسا، في 7 اب/اغسطس 2022

روما (أ ف ب) – عاد المهاجم الدولي البولندي أركاديوش ميليك رسمياً الى الدوري الإيطالي لكرة القدم، بتوقيعه مع يوفنتوس على سبيل الإعارة من مرسيليا الفرنسي حتى نهاية الموسم مع خيار التعاقد معه نهائياً، وفق ما أعلن الجمعة عملاق تورينو.

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وقال يوفنتوس في بيان "تعزز الفريق الأسود والأبيض، لاسيما خط هجوم الأبيض والأسود. يصل أركاديوش ميليك من مرسيليا على سبيل الإعارة وبات الآن لاعباً في يوفنتوس".

ووصل ميليك الخميس الى تورينو لاتمام صفقة انتقاله الى يوفنتوس وفق الصور التي نشرها النادي الإيطالي ووسائل الإعلام.

وكتب يوفنتوس في حسابه على تويتر "وصل ميليك الى تورينو"، وذلك برفقة صور للمهاجم البولندي الذي يعود مجدداً الى إيطاليا حيث لعب من صيف 2016 حتى كانون الثاني/يناير 2021 لكن بألوان الغريم نابولي، قبل الانتقال الى مرسيليا معاراً أولاً ثم بشكل نهائي.

وأفادت وسائل الإعلام الإيطالية أن يوفنتوس ومرسيليا توصلا الى اتفاق بشأن حصول عملاق تورينو على ميليك على سبيل الإعارة لموسم واحد مقابل مليون يورو، مع خيار التعاقد نهائياً مع ابن الـ28 عاماً مقابل 7 ملايين يورو.

وتألق ميليك خلال مروره الأول في الدوري الإيطالي رغم معاناته من إصابتين خطيرتين في الركبة وابتعاده عن نابولي طيلة ستة أشهر، إذ سجل 38 هدفاً في 93 مباراة خاضها في "سيري أ".

وقرر نابولي التخلي عنه لصالح مرسيليا بعد رفضه تمديد عقده مع الفريق الجنوبي، وسط حديث في حينها عن رغبته بالانضمام الى يوفنتوس بالذات.

وبرز البولندي الموسم الماضي في صفوف مرسيليا بتسجيله 20 هدفاً في جميع المسابقات، لكنه عانى بسبب علاقته المتوترة مع المدرب السابق للنادي المتوسطي الأرجنتيني خورخي سامباولي.

ولم يكن رحيل سامباولي ووصول الكرواتي إيغور تودور كافياً لاقناع ميليك بمواصلة المشوار مع مرسيليا حتى بعد تعاقد الأخير مع لاعب من الطراز الرفيع بشخص الجناح التشيلي أليكسيس سانشيس.

ويؤشر وصول ميليك الى تورينو ليكون المهاجم المساند للصربي دوشان فلاهوفيتش، الى أن صفقة التعاقد مع الهولندي ممفيس ديباي من برشلونة الإسباني قد انهارت بسبب المطالب الشخصية للاعب وفق وسائل الإعلام الإيطالية.

وسيعوض ميليك المهاجم الإسباني ألفارو موراتا الذي عاد الى فريقه أتلتيكو مدريد بعد موسمين قضاهما مع يوفنتوس على سبيل الإعارة.

© 2022 AFP