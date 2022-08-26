بطولة إنكلترا: المهاجم السويدي إيزاك الى نيوكاسل مقابل 70 مليون يورو

أندر غيينا ا ف ب/ارشيف

بدأ إيزاك مسيرته مع أيك السويدي في 2016 قبل أن ينتقل بعد عام الى بوروسيا دورتموند ومن ثم الى ريال سوسييداد في 2019

مدريد (أ ف ب) – سينضم المهاجم السويدي الشاب ألكسندر إيزاك الى نيوكاسل يونايتد الانكليزي قادمًا من ريال سوسييداد الاسباني، مقابل 70 مليون يورو وفق الصحافة، حسب ما أعلن الناديان الجمعة.

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جاء في بيان للنادي الانكليزي أن ابن الـ22 عامًا وقع "على عقد طويل الامد" ليصبح الصفقة الرابعة للفريق هذا الصيف.

قال خوكين أبيريباي مدير النادي الباسكي على هامش قرعة يوروبا ليغ في إسطنبول "انتهى بهم الأمر بتقديم مبلغ من المال لا يمكن رفضه. نخسر لاعبًا عظيمًا. الآن علينا أن نجد بديلا له".

أشارت التقارير الى أن الصفقة بلغب 70 مليون يورو بالاضافة الى خمسة ملايين مكافآت ليصبح بالتالي السويدي أغلى لاعب يبيعه في تاريخ سوسييداد وأيضًا أغلى صفقة في تاريخ الـ"ماغبايز".

نقل عنه نيوكاسل قوله "أنا سعيد أني اتخذت هذا القرار. كان قرارًا كبيرًا جدًا ولكن أنا سعيد بذلك".

بدأ إيزاك مسيرته مع أيك السويدي في 2016 قبل أن ينتقل بعد عام الى بوروسيا دورتموند الالماني ومن ثم الى ريال سوسييداد في 2019 الذي سجل معه 44 هدفًا في 132 مباراة.

دوليًا خاض مباراته الاولى مع المنتخب الاول في 2017 وسجل تسعة أهداف في 37 مباراة.

بات رابع صفقة لنيوكاسل المملوك سعوديًا هذا الصيف بعد مات تارغت، الحارس نيك بوب والهولندي سفين بوتمان.

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