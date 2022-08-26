جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن ولوكلير آخر المنطلقين لتعرضهما لعقوبة

جون تايس ا ف ب/ارشيف

حامل اللقب ومتصدر بطولة العالم في الفورمولا واحد سائق ريدبول الهولندي ماكس فيرستابن الجمعة التجارب التأهلية جائزة بلجيكا الكبرى، أمام مطارده سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو اللذين

حلبة دي سبا فرانكورشان (بلجيكا) (أ ف ب) – تصدر حامل اللقب ومتصدر بطولة العالم في الفورمولا واحد سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الجمعة الجولة الثانية من التجارب التأهلية لجائزة بلجيكا الكبرى، أمام مطارده سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو، علمًا أنهما سينطلقان من آخر الترتيب الأحد بعد عقوبة جراء إدخال أجزاء جديدة على محركي سيارتيهما.

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بعد أن تفوق عليه الاسباني كارلوس ساينس سائق فيراري في الجولة الاولى، رفع الهولندي إيقاعه وحقق زمن 1:45.507 دقيقة على حلبة "سبا فرانكورشان" أمام العديد من "الجيش البرتقالي" في البلد الذي ولد فيه. فيما حل لوكلير خلفه بفارق ثمانية أعشار من الثانية.

وحل البريطاني لاندو نوريس سائق ماكلارين ثالثًا والكندي لانس سترول على متن أستون مارتن رابعًا أمام ساينس.

ومهما كانت نتيجة التجارب الرسمية السبت، سينطلق متصدرا الترتيب العام من آخر الترتيب الى جانب أربعة سائقين آخرين بعد عقوبة جراء إدخال أجزاء جديدة على محركي سيارتيهما.

حل البريطاني لويس هاميلتون حامل اللقب سبع مرات والذي يأمل في الصعود الى منصة التتويج للمرة السادسة تواليًا هذا الموسم، سادسًا أمام الاسباني فرناندو ألونسو ومواطنه وزميله في مرسيدس جورج راسل.

وسيكون فيرستابن الذي يتصدر بفارق 80 نقطة قبل المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم، ولوكلير، إلى جانب نوريس، الفرنسي إستيبان أوكون (ألبين)، الفنلندي فالتيري بوتاس (ألفا روميو) والألماني ميك شوماخر الذين عوقبوا أيضًا بسبب إضافة أجزاء جديدة على على المحرك أو علبة غيار السرعة خارج الحصة المسموح بها.

وجُهّز قائد ريد بول الهولندي بمحرك رابع، بالإضافة إلى الحد الأقصى لثلاثة محركات مسموح بها لكل موسم، ومكوّن علبة الغيار غير المصرّح به.

أما لوكلير الذي سبق أن تعرّض لعقوبة متعلّقة بالمحرّك في كندا، أجرى تعديلات أيضًا على عناصر تتجاوز الحد الأقصى للمحرك وعلية غيار سيارته فيراري.

وحينما تطال العقوبة العديد من السائقين بهذه الطريقة، فإن نتيجتهم أثناء التجارب التأهيلية هي التي تصنع الفارق.

وبالتالي، سيتسابقون السبت على الانطلاق من مركز أقل سوءاً.

أما السائقون الآخرون، على غرار هاميلتون وراسل، قاموا أيضًا بتركيب عناصر جديدة خلال الجولة الأولى من التجارب الحرة الجمعة، لكنهم ما زالوا ضمن نطاق اللوائح ويمكنهم السعي إلى المركز الأول.

ويمكن أيضًا للمكسيكي سيرخيو بيريس (ريد بول) وساينس اللذين يحتلان المركزين الثالث والخامس في بطولة العالم ولم يُعاقبا، أن ينتهزا الفرصة للتألق يومي السبت والأحد.

في ما يأتي نتائج الجولة الأولى ضمن التجارب الحرة:

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:46.538 (16 عدد اللفات)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:46.607 (16)

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:46.755 (10)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:47.396 (13)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:47.437 (13)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:47.835 (15)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:48.081 (14)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفا تاوري-ريد بول) (17)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:48.420 (10)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:48.474 (13)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:48.485 (13)

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:48.672 (16)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:49.470 (15)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:49.664 (17)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:49.813 (12)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:50.315 ( 5)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:50.982 ( 9)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:51.259 (15)

ليام لوسن (نيوزيلندا/ألفا تاوري-ريد بول) 1:52.065 (14)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 0.000 ( 2)

في ما يأتي نتائج الجولة الثانية ضمن التجارب الحرة:

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول) 1:45.507 (20 عدد اللفات)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري) 1:46.369 (21)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين) 1:46.589 (17)

لانس سترول (كندا/أستون مارتن) 1:46.635 (16)

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري) 1:46.649 (20)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس) 1:46.893 (18)

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين) 1:46.975 (19)

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس) 1:47.042 (22)

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين) 1:47.255 (18)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول) 1:47.346 (15)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس) 1:47.520 (15)

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو) 1:47.617 (21)

يوكي تسونودا (اليابان/ألفا تاوري - ريد بول) 1:47.658 (16)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفا تاوري - ريد بول) 1:47.782 (19)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن) 1:47.867 (19)

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين) 1:47.944 (21)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس) 1:48.208 (19)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو) 1:48.419 (21)

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس) 1:48.612 (14)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس) 1:49.941 (23)

ستر-اولي/ر م-ع ش/جأش/ز ر

© 2022 AFP