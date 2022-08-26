فلاشينغ ميدوز: نادال يعتبر غياب ديوكوفيتش "محزن جدًا"

وعاد من تلك الإصابة في سينسيناتي ماسترز هذا الشهر لكنه خرج في الدور الثاني. وقال نادال يوم الجمعة إنه كان يحمي الإصابة أثناء عودته إلى سينسيناتي.

نيويورك (أ ف ب) – قال الاسباني رافايل نادال الجمعة إنه حزين لغياب الصربي نوفاك ديوكوفيتش عن بطولة أميركا المفتوحة، رابعة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب، في عودته الى نيويورك للمرة الاولى منذ ثلاث سنوات.

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لم يخض الاسباني غمار البطولة منذ تحقيقه اللقب في 2019 في خمس مجموعات مثيرة ضد الروسي دانييل مدفيديف في النهائي.

منذ حينها، أضاف الاسباني ثلاثة ألقاب كبرى أخرى رافعًا رصيده الى 22 وبات بحوزته الرقم القياسي عبر التاريخ.

في حين سيتطلع ابن الـ36 عامًا لتعزيز هذا الرقم اعتبارًا من الاثنين، أقر أن غياب ديوكوفيتش الطامح لمعادلة رقمه في الغراند سلام محزن جدًا، بعد أن أكد الاخير غيابه بسبب عدم قدرته على السفر الى نيويورك لعدم تلقيه اللقاح المضاد لفيروس كورونا.

قال نادال "من وجهة نظري، إنها أخبار حزينة جدًا. من المؤسف دائمًا عندما لا يستطيع أفضل اللاعبين في العالم من المشاركة في بطولة بسبب إصابة أو أسباب أخرى".

وتابع "في هذه الحالة، يعتبر عدم وجود أحد أفضل اللاعبين في التاريخ في بطولة غراندسلام بمثابة خسارة كبيرة دائمًا، أليس كذلك؟ هذا صعب بالنسبة للجماهير وللبطولة. في رأيي، إنه أمر صعب على اللاعبين أيضًا لأننا نريد أن يكون لدينا أفضل النخبة".

لكن على الرغم من غياب ديوكوفيتش، يصر نادال على أن البطولة لن يخفت بريقها.

قال في هذا الصدد "أكرر ما قلته مرات عديدة: الرياضة أكبر من أي لاعب. "فاتني الكثير من البطولات المهمة في مسيرتي بسبب الإصابات، بلا شك. العام الماضي لم أكن هنا. منذ عامين لم أكن هنا. البطولة تستمر، عالم التنس يستمر...حتى لو لم تكن أخبارًا جيدة للجميع، فإن العالم والتنس سيستمران من بعدي، بعد نوفاك، بعد روجيه (فيدرر)".

بدأ نادال عام 2022 بطريقة رائعة بعد أن فاز بلقبي أستراليا المفتوحة ورولان غاروس قبل أن تجبره إصابة في عضلات البطن على الانسحاب قبل نصف نهائي بطولة ويمبلدون.

عاد في دورة سينسيناتي للماسترز هذا الشهر لكنه خرج في المباراة الاولى من الدور الثاني.

© 2022 AFP