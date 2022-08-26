لقاء لوزان: القطري برشم ثانيا واينغبريغتسن يسجل افضل توقيت هذا العام في 1500 م

فابريس كوفريني ا ف ب

لقطة للقطري معتز برشم في مسابقة الوثب العالي ضمن لقاء لوزان ضمن الدوري الماسي لالعاب القوى. 26 اب/اغسطس 2022

لوزان (سويسرا) (أ ف ب) – حل القطري معتز برشم بطل العالم والالعاب الاولمبية ثانيًا في الوثب العالي بفارق المحاولات عن الاوكراني اندري بروتسنكو، بعد ان اجتازا الارتفاع ذاته (2.24 م) الجمعة في لقاء لوزان الذي يدخل ضمن الدوري الماسي في العاب القوى

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واجتاز الاوكراني ارتفاع 2.15 م و2.20 م و2.24 م من المحاولة الاولى وفشل في 3 محاولات على ارتفاع 2.27 م، في حين اخطأ برشم في محاولته الثانية على ارتفاع 2.20 م.

وجاء ثالثا بفارق المحاولات ايضا الاميركي جو فون هاريسون.

واثبت العداء الاميركي نواه لايلز بطل العالم في النسختين الاخيرتين، بأنه سيد سباق 200 م بحلوله في المركز الاول مسجلا رقمًا لافتًا قدره 19.56 ثانية متفوقًا على مواطنه مايكل نورمان (19.76 ث) والترينيدادي جيريم ريتشاردز (19.95 ث).

وكان لايلز سجل رابع افضل توقيت على مر الازمنة (19.31 ثانية) في سباق 200 م ضمن بطولة العالم في يوجين الشهر الماضي في طريقه الى الذهبية.

يذكر ان الرقم القياسي العالمي لهذا السباق بحوزة الاسطورة الجامايكي اوساين بولت وقدره 19.19 ثانية سجله في 20 اب/اغسطس عام 2009 في بطولة العالم في برلين.

وسجل العداء النروجي جاكوب اينغبريغتسن، بطل أوروبا قبل أيام، أفضل توقيت في سباق 1500 م هذا العام بزمن قدره 3:29.05 دقائق.

وتقدم العداء النروجي الذي توج بالذهبية الاولمبية في طوكيو عام 2021 وحل ثانيا في بطولة العالم الاخيرة في يوجين، على الكيني أبل كيبسانغ (3:29.93 د) والاسترالي ستيوارت ماكسيون (3:30.18 د).

وكان اينغبريغتسن يملك افضل توقيت هذا العام ومقداره 3:29.23 دقائق سجله في السباق النهائي في بطولة اوروبا الاخيرة في ميونيخ الاسبوع الماضي عندما طوق عنقه بالذهبية.

وفي سباق 110 امتار حواجز حقق الجامايكي رشيد برودبل المفاجأة بحلوله في المركز الاول مسجلا 12.99 ثانية (رقم قياسي شخصي) امام الاميركيين تري كانينغهام (13.10 ث) وبطل العالم غرانت هولواي (13.11 ث).

وقال برودبل الذي نزل تحت حاجز الـ13 ثانية للمرة الاولى في مسيرته "لن انسى هذا السباق ابدا، انها المرة الاولى التي انزل فيها تحت الـ13 ثانية وانا سعيد للغاية بذلك".

واضاف "معسكر تدريبي جديد، نتائج افضل، البرهان هنا. انا سعيد كيف تسير الامور في الوقت الحالي".

وشهد سباق 100 م المنتظر بين افضل العداءات في العالم 3 مفاجآت: تمثلت الاولى بانسحاب الجامايكية شيلي-آن فرايزر-برايس بطلة العالم قبل وقت قليل من انطلاق السباق، ثم بالانطلاقة الخاطئة لمواطنتها ايلاين تومسون-هيراه وبالتالي استبعادها من السباق، والثالثة بفوز الاميركية المغمورة ألييا هوبس مسجلة 10.87 ثانية متقدمة بفارق ضئيل على كل من الجامايكية شيريكا جاكسون (10.88 ث) والعاجية ماري جوزيه تالو (10.89 ث).

واشار منظمو السباق السويسري بأن فرايزر-برايس عانت من "مشكلة عضلية خلال فترة التحمية".

اما العداءة الجامايكية فصرحت بعد انسحابها "عانيت في الفترة الاخيرة من اصابة في العضلات الخلقية للساق، وللأسف يبدو بان الامور لم تتحسن. قررنا انا ومدربي على سبيل الاحتياط عدم المخاطرة إطلاقا. أملك بضعة ايام للعلاج قبل لقاء بروكسل (2 ايلول/سبتمبر)".

وختمت "كنت واثقة من قدرتي على تحقيق شيء مميز هنا، وبالتالي لقد خاب املي".

وحققت العداءة الهولندية فيمكي بول فوزًا متوقعًا في سباق 400 م حواجز بتسجيلها 52.95 ثانية. اما حاملة الرقم القياسي العالمي في هذه المسافة الاميركية دليلة محمد فخيبت الامال بحلولها سابعة.

© 2022 AFP