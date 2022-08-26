نشر وثيقة بنسخة منقحة تبرر تفتيش منزل ترامب في فلوريدا

برندان سميالوفسكي ا ف ب/AFP/ارشيف

واشنطن (أ ف ب) – نشر القضاء الأميركي الجمعة وثيقة قضائية تحدد أسباب الشرطة الفدرالية لتفتيش منزل الرئيس السابق دونالد ترامب في فلوريدا، تم تنقيح مضمونها إلى حد كبير لصالح التحقيق.

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دون الكشف عن معلومات خطيرة بسبب العديد من المقاطع المنقحة، تقدم هذه الخطوة لمحة عن كيفية احتفاظ دونالد ترامب بوثائق شديدة السرية في مقر اقمته في مارالاغو، والقلق الذي أثاره تهوره الواضح لدى السلطات.

شعر المحققون بقلق خصوصا بالاحتفاظ بوثائق سرية في غرفة غير آمنة، بل يمكنها أن تعرض عملاء سريين من الاستخبارات الأميركية للخطر.

وتشير الوثيقة التي نشرت الجمعة الى ان التحقيقات بدأت عندما ابلغت هيئة المحفوظات الاميركية الوطنية وزارة العدل في التاسع من شباط/فبراير 2022 انها تلقت من فريق دونالد ترامب 15 صندوقا تحتوي على وثائق "سرية" وفقا للهيئة.

وأكد التحقيق الذي فتحته الشرطة الفدرالية أن هذه الصناديق تحتوي على 184 وثيقة سرية منها 25 وثيقة في غاية السرية، مما دفع المحققين إلى الاعتقاد بأن "وثائق أخرى تحتوي على معلومات سرية للغاية تتعلق بالدفاع الوطني" لا تزال موجودة في مارالاغو.

وتكمن المشكلة في أن هذه الوثائق الحساسة للغاية "لم تتم إدارتها بشكل مناسب ولم يتم الاحتفاظ بها في مكان مناسب" حسب مقتطفات من رسالة من وزارة العدل إلى محامي دونالد ترامب وردت في التقرير الذي نشر الجمعة.

في 8 آب/أغسطس داهم مكتب التحقيقات الفدرالي مقر إقامة دونالد ترامب في مارالاغو بفلوريدا وصادر صناديق من الوثائق السرية التي لم يعدها الجمهوري بعد مغادرة البيت الأبيض رغم الطلبات المتكررة.

المصلحة العامة

خلال المداهمة قام العملاء بتفتيش 58 غرفة نوم و33 حماما بحسب مذكرة التفتيش مما أثار غضب أنصار الرئيس السابق.

امام العاصفة السياسية التي سببتها المداهمة، اضطر وزير العدل الى عقد مؤتمر صحافي وأكد أنه "وافق شخصيا" على العملية.

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كان القاضي الفدرالي بروس راينهارت أمر وزارة العدل بنشر هذه الوثيقة الاساسية التي من المفترض أن توضح بالتفصيل الأسباب التي أدت إلى التحقيق مع دونالد ترامب، مشيرا إلى المصلحة العامة في المداهمة غير المسبوقة لمنزل رئيس أميركي سابق.

لكن القاضي قبِل طلب الوزارة بتنقيح أجزاء مهمة من الوثيقة - التي كان من الممكن أن تكشف هوية بعض الفاعلين في القضية - باسم الحاجة "الملحة" لحماية التحقيقات.

انتظرت السلطات حتى اللحظة الأخيرة ونشرت الوثيقة التي جاءت في 38 صفحة بعيد الساعة 12,00 (16,00 ت غ) وهو الموعد النهائي الذي حدده القاضي راينهارت.

وقد عارضت نشر الوثيقة المذكورة بحجة أنها تتطلب تنقيحا "مهما لدرجة انه سيفرغ النص المسرب من أي محتوى مهم".

"حيلة"

اكد ترامب مجددا الجمعة على شبكته تروث سوشال قبل نشر هذه الوثائق القضائية انه "لا يحق للهواة والبلطجية في السياسة(...) مهاجمة مارالاغو وسرقة كل ما وجدوه في طريقهم".

وقال بغضب كبير "نعيش في بلد لا قانون فيه".

الاثنين طلب الرئيس الاميركي السابق تعيين خبير مستقل لدرس الوثائق التي ضبطها مكتب التحقيقات وتحديد أي منها يمكن أن يظل "سريا" ولا يمكن استخدامها في التحقيقات.

ولائحة الاغراض التي ضبطها مكتب التحقيقات الفدرالي ونشرت، تشير الى العديد من الوثائق "السرية للغاية". والسؤال يكمن في معرفة ما محتوى هذه الوثائق.

ويشتبه المحققون في ان يكون الجمهوري انتهك قانونا اميركيا حول التجسس ينظم بوضوح حيازة وثائق سرية. واكد دونالد ترامب ان صفة السرية رفعت عن هذه الوثائق.

وفتح تحقيق ايضا بحق ترامب حول مسعاه لقلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020 ودوره في هجوم انصاره على مبنى الكابيتول في السادس من كانون الثاني/يناير 2021.

دونالد ترامب الذي ينوي الترشح للانتخابات الرئاسية لعام 2024، لطالما انتقد هذه العملية التي يرى أنها مثال على "الحملة الشعواء" التي تستهدفه.

وحتى الآن ليس ملاحقا في اي قضية.

© 2022 AFP