السفينة "أوشن فايكينغ" أنقذت نحو 270 مهاجرا في البحر المتوسط منذ الخميس

لسفينة "اوشن فايكينغ" التابعة للمنظمة غير الحكومية "اس او اس المتوسط" في مرفأ مرسيليا بجنوب فرنسا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2020

مرسيليا (أ ف ب) – أعلنت المنظمة غير الحكومية "اس أو اس المتوسط" أن سفينتها "أوشن فايكينغ" انتشلت 268 شخصا منذ الخميس في خمس عمليات إنقاذ لمهاجرين تم العثور على معظمهم في قوارب خشبية مكتظة بين ليبيا ومالطا.

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وفي بيان الجمعة، قالت المنظمة التي تتخذ من مدينة مرسيليا الفرنسية مقرا لها إن "عددا كبيرا منهم يعانون من مستويات عالية من الإرهاق والجفاف" ومن "ضربات شمس شديدة".

وتكفلت "اس أو اس المتوسط" والاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الموجودين على متن السفينة برعاية عدد كبير من القاصرين بعضهم لا يرافقهم بالغون، والحوامل وحتى رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع.

وكانت "أوشن فايكينغ" أعلنت الثلاثاء أنها رصدت أربعة قوارب فارغة في هذه المنطقة، أحدها بدون محرك. وأضافت أن "مصير الذين كانوا على متن السفينة ما زال مجهولا في غياب أي بلاغ من السلطات البحرية".

ومنذ بداية العام، فُقد 1161 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط بينهم 918 في القطاع الأوسط منه، أخطر طريق للهجرة في العالم، حسب منظمة الهجرة الدولية.

وقدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عدد الذين بقوا حتفهم أو فقدوا في البحر المتوسط في 2021 بنحو 2048 بينهم 1553 في القطاع الأوسط منه.

ويحاول آلاف الأشخاص الفارين من نزاعات أو من الفقر الوصول إلى أوروبا بعبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا التي تبعد سواحلها حوالى 300 كيلومتر عن إيطاليا.

© 2022 AFP