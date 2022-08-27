بطولة المانيا: دورتموند يستعيد توازنه بعد صدمة بريمن

روني هارتمان ا ف ب

لاعب وسط بوروسيا دورتموند الانكليزي جود بيلينغهام في لقطة له خلال مباراة فريقه ضد هرتا برلين في الدوري الالماني. 27 اب/اغسطس 2022

برلين (أ ف ب) – استعاد بوروسيا دورتموند توازنه بعد الصدمة التي تلقاها الاسبوع الماضي امام فيردر بريمن، بفوزه خارج ملعبه على هرتا برلين 1-صفر السبت في المرحلة الرابعة من بطولة المانيا لكرة القدم.

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ورفع دورتموند رصيده الى 9 نقاط من 4 مباريات.

وكان دورتموند أحد المرشحين لمنافسة بايرن ميونيخ على اللقب الى جانب لايبزيغ وباير ليفركوزن، تقدم على ضيفه بريمن 2-صفر حتى الدقيقة 89، قبل ان يقلب الاخير الطاولة عليه بتسجيله ثلاثة اهداف ويخرج فائزا.

سجل هدف دورتموند الوحيد مهاجمه الفرنسي انتوني موديست بكرة رأسية في الدقيقة 32 وهو الاول له في صفوف فريقه الجديد منذ انتقاله اليه خلال الشهر الحالي.

وقرر دورتموند التعاقد مع موديست بسبب خضوع مهاجمه العاجي سيباستيان هالر لجراحة بسبب إصابته بورم خبيث في خصيته وابتعاده لفترة طويلة عن الملاعب.

وكان بامكان دورتموند الخروج بغلة اوفر من الاهداف لولا تألق حارس مرماه الدنماركي اوليفر كريستنسن لدى تصديه لمحاولات ماركو رويس (15) والبرتغالي رافايل غيريرو (20) واخرى لموديست ايضا (25).

وعاد اونيون برلين بفوز كاسح من ملعب شالكه 6-1 ليحتل الصدارة موقتا برصيد 10 نقاط، متساويا مع بايرن ميونيخ الذي يلعب مع بوروسيا مونشنغلادباخ لاحقا اليوم.

وتناوب على تسجيل اهداف الفائز النروجي مورتن ثورسبي (6) والهولندي شيرالدو بيكر (36 و46) ويانيك هابرر (45+3) وزفن ميشال (87 و90)، فيما كان هدف شالكه الوحيد لماريوس بوتلر (31 من ركلة جزاء).

وحقق لايبزيغ اول انتصار له على ملعبه هذا الموسم بتغلبه على فولفسبورغ بهدفين نظيفين.

افتتح له مهاجمه الفرنسي الدولي كريستوف نكونكو الذي اختير افضل لاعب في الدوري الالماني الموسم الماضي، التسجيل مبكرا من ركلة جزاء (5). ثم حسم اللاعب نفسه النتيجة في الدقيقة الاخيرة، رافعاً رصيده الى 4 اهداف هذا الموسم.

وحقق باير يلفركوزن فوزا عريضا هو الأول له هذا الموسم، وجاء على مضيفه ماينتس بثلاثية نظيفة تناوب على تسجيلها الأرجنتيني إيزيكييل بالاسيسوس والهولندي جيريمي فريمبونغ (39 و41).

لكن الفائز انهى المباراة بتسعة لاعبين اثر طرد الاكوادوري بييرو هينكابي والهولندي ميتشل باكر في الدقيقتين 77 و90+4.

© 2022 AFP