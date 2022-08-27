تونس تستدعي سفيرها في المغرب غداة احتجاج الرباط على استقبال زعيم بوليساريو

فتحي بلعيد تصوير مشترك/ا ف ب

صورة بتاريخ 27 آب/أغسطس 2022 لقصر المؤتمرات في العاصمة التونسية الذي يستضيف "ندوة طوكيو للتنمية في إفريقيا" بين اليابان ودول القارة

تونس (أ ف ب) – أعلنت تونس السبت استدعاء سفيرها لدى المغرب ردا على خطوة مماثلة اتخذتها الرباط احتجاجا على استقبال زعيم جبهة بوليساريو الصحراوية المشارك في ندوة "تيكاد" اليابانية الإفريقية في تونس العاصمة.

إعلان اقرأ المزيد

وكان المغرب قد استدعى الجمعة سفيره لدى تونس وألغى مشاركته في الندوة الدولية.

جاء ذلك بعيد استقبال الرئيس التونسي قيس سعيّد زعيم جبهة بوليساريو إبراهيم غالي، على غرار رؤساء دول وحكومات آخرين حضروا القمة، وتحدث معه في القاعة الرئاسية بالمطار.

وغالي هو أيضا "رئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية" المعلنة من طرف واحد.

واعتبرت الرباط أن استقبال غالي للمشاركة في القمة الإفريقية اليابانية "عمل خطير وغير مسبوق يجرح بشدة مشاعر الشعب المغربي".

وأضافت أن تونس قررت "خلافا لنصيحة اليابان وفي انتهاك لعملية الإعداد والقواعد المعمول بها من جانب واحد دعوة الكيان الانفصالي".

واعتبر مصدر دبلوماسي مغربي في تصريح لوكالة فرانس برس أن الخطوة "جديدة وغير مقبولة وفوق كل هذا استفزازية بلا داع"، مضيفا "سمحت تونس لنفسها بإلحاق الضرر بقضية مقدسة لدى جميع المغاربة".

وردت تونس على قرار المغرب عبر "دعوة سفيرها بالرباط حالا لتتشاور"، مؤكدة أنه "خلافا لما ورد في البيان المغربي" فإن الاتحاد الإفريقي المشارك في تنظيم "تيكاد" هو من استدعى "الجمهورية الصحراوية" العضو فيه.

وأضاف بيان الخارجية التونسية أن البلاد تلتزم "بقرارات الاتحاد الإفريقي".

وشددت تونس أنها تحافظ "على حيادها التام" إزاء النزاع في الصحراء الغربية وهو "موقف ثابت لن يتغير إلى أن تجد الأطراف المعنية حلا سلميا يرتضيه الجميع".

ويدور منذ انتهاء الاستعمار الإسباني للصحراء الغربية نزاع حول مصيرها بين المغرب وبوليساريو المدعومة من الجزائر، وتصنّف الأمم المتحدة الإقليم الصحراوي الشاسع من بين "الأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي".

ويقترح المغرب منح الصحراء الغربية التي يسيطر على نحو 80 بالمئة من مساحتها حكما ذاتيا تحت سيادته فيما تسعى بوليساريو إلى جعلها دولة مستقلة.

وفي افتتاح "تيكاد" السبت قال الرئيس الحالي للاتحاد الإفريقي ماكي سال إنه "يأسف لغياب المغرب لعدم وجود توافق حول مسألة التمثيل"، وأضاف "نأمل ان يتم التوصل إلى حلّ لهذه المشكلة من أجل حسن سير شراكتنا" بين إفريقيا واليابان.

© 2022 AFP