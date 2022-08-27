جائزة بلجيكا الكبرى: ساينس أول المنطلقين رغم تصدر فيرستاين للتجارب التأهيلية

غيرت فاندن فيينغارت تصوير مشترك/ا ف ب

سائق فيراري الاسباني كارلوس ساينس بعد ضمان انطلاقه من المركز الأول لجائزة بلجيكا الكبرى للفورمولا واحد. سبا فرانكورشان، في 27 اب/اغسطس 2022

حلبة دي سبا فرانكورشان (بلجيكا) (أ ف ب) – سيكون سائق فيراري الإسباني كارلوس ساينس أول المنطلقين الأحد في جائزة بلجيكا الكبرى، الجولة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، وذلك رغم إنهائه التجارب التأهيلية السبت على حلبة سبا فرانكورشان خلف بطل العالم سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن المعاقب بسبب تغيير وحدة الطاقة.

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وبعدما فك عقدته في الجولة العاشرة للموسم على حلبة سيلفرستون حين انطلق من المركز الأول للمرة الأولى خلال مسيرته في طريقه لتحقيق فوزه الأول على الإطلاق ايضاً، تمكن ساينس من أن يكون أول المنطلقين الأحد للمرة الثانية على أمل أن يكون ذلك تمهيداً لفوز ثانٍ.

واستفاد ساينس من معاقبة فيرستابن متصدر الترتيب العام بإرجاعه في الترتيب بصبحة سائق فيراري الآخر شارل لوكلير من موناكو جراء إدخال أجزاء جديدة على وحدتي الطاقة في سيارتيهما.

وبسط فيرستابن سيطرته على التجارب التأهيلية، مسجلاً الزمن الأسرع بفارق شاسع لكن ابن الـ24 عاماً سينطلق من المركز الخامس عشر، في وقت اعتمد فريق فيراري استراتيجية عامل السحب بين سائقيه لمساعدة ساينس على منافسة ثنائي ريد بول الهولندي بطل العالم والمكسيكي سيرخيو بيريس الذي سيكون ثاني المنطلقين الأحد.

وكان لوكلير رابع أسرع السائقين في التجارب التأهيلية أمام ثنائي ألبين الفرنسي إستيبان أوكون والإسباني فرناندو ألونسو، لكنه سينطلق من المركز السادس عشر مباشرة خلف غريمه فيرستابن وأمام أوكون المعاقب أيضاً بسبب تغيير أجزاء من وحدة الطاقة في سيارته.

وأكمل فيرستابن المحاولات الأولى بزمن 1:43.665 دقيقة، متفوقاً بأكثر من ستة أعشارٍ من الثانية على ساينس، في حين كان بيريس ثالثاً في تلك المرحلة من التجارب التأهيلية.

وكان تفوق فيرستابن كبيرا لدرجة أنه اختار عدم العودة لمحاولة ثانية في النهاية.

أما لوكلير وبالرغم من إكماله محاولة وحيدة على إطارات مستعملة، فقد حل رابعاً، فيما اكتفى ثنائي مرسيدس بطل العالم سبع مرات البريطاني لويس هاميلتون ومواطنه جورج راسل بالمركزين السابع والثامن.

لكن بسبب عقوبة فيرستابن ولوكلير وأوكون، سيكون هاميلتون رابع المنطلقين الأحد خلف ألونسو وأمام راسل والتايلاندي ألكسندر ألبون (وليامس).

وانطلقت التجارب التأهيلية بعد تأخير دام 25 دقيقة بسبب أعمال تصليح الحواجز إثر حادث في تجارب سلسلة بورشه سوبر كاب.

جدول الانطلاق:

الصف الأول

كارلوس ساينس (إسبانيا/فيراري)

سيرخيو بيريس (المكسيك/ريد بول)

الصف الثاني

فرناندو ألونسو (إسبانيا/ألبين)

لويس هاميلتون (بريطانيا/مرسيدس)

الصف الثالث

جورج راسل (بريطانيا/مرسيدس)

ألكسندر ألبون (تايلاند/وليامس)

الصف الرابع

دانيال ريكياردو (استراليا/ماكلارين)

بيار غاسلي (فرنسا/ألفا تاوري-ريد بول)

الصف الخامس

لانس سترول (كندا/أستون مارتن)

سيباستيان فيتل (ألمانيا/أستون مارتن)

الصف السادس

نيكولاس لطيفي (كندا/وليامس)

كيفن ماغنوسن (الدنمارك/هاس)

الصف السابع

يوكي تسونودا (اليابان/ألفا تاوري ريد بول)

فالتيري بوتاس (فنلندا/ألفا روميو)

الصف الثامن

ماكس فيرستابن (هولندا/ريد بول)

شارل لوكلير (موناكو/فيراري)

الصف التاسع

استيبان أوكون (فرنسا/ألبين)

لاندو نوريس (بريطانيا/ماكلارين)

الصف العاشر

دجو غوانيو (الصين/ألفا روميو)

ميك شوماخر (ألمانيا/هاس)

© 2022 AFP