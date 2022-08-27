دورة غرانبي: كاساتكينا الى النهائي الحادي عشر في مسيرتها

ديلان بويل غيتي/غيتي عبر ا ف ب/ارشيف

مونتريال (أ ف ب) – بلغت الروسية المصنفة عاشرة عالمياً داريا كاساتكينا النهائي الحادي عشر في مسيرتها، بعد فوزها على الفرنسية الشابة ديان بيري 6-2 و6-صفر في دورة غرانبي الكندية (250) في كرة المضرب على أرض صلبة.

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وتلاقي كاساتكينا، المصنفة أولى في الدورة، السبت، الأسترالية داريا سافيل (غافريلوفا سابقاً) التي بلغت أول نهائي له منذ 2017 بعد انسحاب الأوكرانية مارتا كوستيوك من الدورة "لاصابة في كتفها الأيمن" بحسب موقع رابطة المحترفات دبليو تي ايه.

ولا يمكن لكاساتكينا (25 عاماً) حمل ألوان بلادها بسبب الحظر المفروض، اثر غزو روسيا لأوكرانيا منذ شباط/فبراير الماضي.

وهذا النهائي الخامس لسافيل، العائدة بعد غياب سنة لجراحة في وتر أخيل، في دورات المحترفات، لكن الأول منذ هونغ كونغ في تشرين الأول/أكتوبر 2017.

أحرزت لقبها الوحيد في آب/أغسطس 2017، في دورة تحضيرية أخرى لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة، عندما توجت بلقب كونيكتيكيت.

وتبحث كاساتكينا عن لقبها السادس بعد الأخير في سان خوسيه قبل ثلاثة أسابيع.

وتفوقت كاساتكينا مرتين على سافيل، لكنهما لم يلتقيا منذ 2017.

وتلاقي كاساتكينا، المصنفة عاشرة في بطولة الولايات المتحدة، البريطانية الـ98 هارييت دارت في الدور الأول في فلاشينغ ميددوز.

© 2022 AFP