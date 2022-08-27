دورة وينستون سالم: مانارينو يواجه دجيري في النهائي

جاريد سي. تيلتون غيتي/غيتي عبر ا ف ب

وينستون-سالم، كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – أقصى الفرنسي أدريان مانارينو الهولندي المصنف ثانياً بوتيك فان دي زاندسخولب 6-صفر و6-4 الجمعة، وبلغ نهائي دورة وينستون سالم الأميركية (250) في كرة المضرب حيث سيلاقي الصربي لاسلو دجيري.

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وحسم مانارينو، المصنف 65 عالمياً، 21 من 26 كرة على ارساله الأول، ولم يواجه أي محاولة كسر ارسال من خصمه المصنف 23 عالمياً، لينهي المباراة في 75 دقيقة.

وخسر مانارينو 9 من 10 مباريات نهائية في دورات المحترفين، محرزاً لقبه الوحيد على عشب روزمالين في 2019.

وسيكون النهائي الأول لابن الرابعة والثلاثين منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عندما خسر أمام الأسترالي جون ميلمان في دورة أستانا.

قال مازحاً "أنا عجوز! جسدي لا يستجيب كما لو كنت في العشرين، لكن من الواضح اني ما زلت أقوم بعمل جيّد".

وفي نصف النهائي الثاني، احتاج دجيري إلى تسع نقاط حاسمة لانهاء مباراته مع السويسري المصنف 102 عالمياً مارك-أندري هوسلر 7-6 (7-3) و7-6 (7-5) في ساعتين و28 دقيقة.

وانقذ هوسلر ست كرات حاسمة في شوط عاشر دام 17 دقيقة في المجموعة الثانية، وآخر في الثاني عشر، ليفرض شوط كسر الارسال.

لكن دجيري نجح في الحسم وبلغ رابع نهائي له في دورات المحترفين، والأول على ارض صلبة بعد ثلاثة على التراب. أحرز لقبي ريو 2019 وسردينيا 2020، لكنه خسر الدفاع عن لقبه في سردينيا العام الماضي.

© 2022 AFP