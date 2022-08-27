فلاشينغ ميدوز: سيرينا وليامس تسدل الستار على مسيرة أسطورية

ماتيو ستوكمان غيتي/غيني عبر ا ف ب

نيويورك (أ ف ب) – بعد مسيرة احترافية زاخرة امتدت 27 عاماً وأصبحت خلالها بين أبرز لاعبات كرة المضرب في التاريخ، تودّع الأميركية سيرينا وليامس عالم التنس بخوضها بطولة الولايات المتحدة، آخر البطولات الأربع الكبرى، الأسبوع المقبل على ملاعب فلاشينغ ميدوز.

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سيرينا التي تحتفل الشهر المقبل بميلادها الحادي والأربعين، وضعت حداً للتكهنات حول مستقبلها مطلع هذا الشهر، معلنة ان "العدّ التنازلي" لمسيرتها قد بدأ، لتكون مشاركتها الأخيرة في بطولة فلاشينغ ميدوز الكبرى في نيويورك.

كتبت "هناك أوقات في الحياة يجب أن تقرّر المضي في اتجاه مختلف. يكون الأمر صعباً عندما تحب شيئاً ما كثيراً".

تابعت "يجب أن أركز على كوني أمّاً، وأهدافي الروحية، وأخيراً اكتشاف سيرينا مختلفة ولكن متحمّسة. سأستمتع بهذه الأسابيع القليلة المقبلة".

وفازت سيرينا بآخر ألقابها الـ23 في البطولات الكبرى في أستراليا عام 2017 عندما كانت حاملاً بابنتها أولمبيا، فيما كان الاول في فلاشينغ ميدوز 1999 عندما كانت بعمر السابعة عشرة على حساب السويسرية مارتينا هينغيس وبدأت مشواراً رائعاً مع شقيقتها الكبرى فينوس.

منذ تتويجها الأخير في 2017، أخفقت في إضافة لقب كبير واحد لمعادلة الرقم القياسي الذي تحمله الأسترالية مارغاريت كورت (24) بعد أن خسرت أربع مباريات نهائية في الـ"غراند سلام".

تملك أيضاً في رصيدها 73 لقباً في منافسات الفردي في مسيرتها الاحترافية، بالاضافة الى 23 في الزوجي وأربع ميداليات ذهبية أولمبية.

تستهل الأسطورة رحلة الأمتار الأخيرة في مسيرتها بمواجهة المونتينغرية دانكا كوفينيتش في الدور الأول.

ولن تكون مهمة الأميركية سهلة بتاتاً ضد المصنفة 80 عالمياً، إذ تمكنت كوفينيتش من الوصول الى الدور الثالث في مشاركتيها هذا الموسم في الـ"غراند سلام"، الأولى في أستراليا المفتوحة حين أطاحت بالبريطانية إيما رادوكانو حاملة لقب فلاشينغ ميدوز، والثانية في رولان غاروس حين انتهى مشوارها على يد المصنفة أولى عالمياً البولندية إيغا شفيونتيك.

مستاءة

وتأمل سيرينا ألا تنتهي مغامرتها الأخيرة في البطولة الأميركية التي أحرزت لقبها ست مرات سابقاً لكن آخرها عام 2014، عند الحاجز الأول مثلما حصل معها في مشاركتها الأخيرة في دورة سينسيناتي الألف، حين خسرت في الدور الأول أمام رادوكانو من دون مقاومة 4-6 وصفر-6.

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وبدت الأميركية مستاءة تماماً، لدرجة أنها لم تتحدث بعد المباراة ولم تحضر حتى المؤتمر الصحافي التقليدي.

كانت تخوض رابع مباراة لها فقط هذا الموسم ولم تفز سوى بواحدة كانت الأسبوع الماضي في دورة تورونتو الألف على حساب الإسبانية الإسبانية نوريا باريساس دياس، حين حققت انتصارها الأول في منافسات فردي السيدات منذ الرابع من حزيران/يونيو 2021 حين تغلبت على مواطنتها دانييل كولينز في الدور الثالث لبطولة رولان غاروس.

وبعد غياب لمدة عام بسبب إصابة في الفخذ، خسرت سيرينا في حزيران/يونيو مباراتها الأولى في الفردي أمام الفرنسية هارموني تان في الدور الأول لبطولة ويمبلدون، ثم فازت في تورونتو على باريساس دياس قبل أن تخسر أمام السويسرية بليندا بنتشيتش.

وفي حال نجحت سيرينا التي تتواجد حالياً في المركز 410 في تصنيف المحترفات، الدور الأول ستصطدم في الثاني بالإستونية أنيت كونتافيت المصنفة ثانية.

وفيما يستبعد أن تنافس سيرينا على اللقب، تتركز الانظار على البولندية المصنفة أولى عالمياً إيغا شفيونتيك.

تبدو شفيونتيك (21 عاماً) أمام مهمة سهلة في الدور الأول، إذ تواجه الإيطالية جاسمين باوليني (57 عالمياً).

حققت البولندية بداية موسم رائعة، فتوجت في قطر، انديان ويلز وميامي، قبل ان تتألق على التراب في شتوتغارت وروما في طريقها الى لقبها الثاني في رولان غاروس.

لكن شفيونتيك عانت أخيراً لاحكام سيطرتها خلال موسم الدورات على أرض صلبة في شمال القارة الأميركية، فخرجت باكراً في سينسيناتي وكندا.

ويضمّ مسار شفيونتيك والبريطانية إيما رادوكانو حاملة اللقب في القرعة كلاً من الإسبانية باولا بادوسا الرابعة وبطلة 2018 و2020 اليابانية ناومي أوساكا (44 حالياً) وشقيقة سيرينا الكبرى فينوس التي لم تعلن حتى الآن عن موعد اعتزالها رغم أنها في الثاني والأربعين من عمرها.

ولمنافسة شفيونتيك، تبرز أيضاً اليونانية ماريا ساكاري، باولا بادوسا والتونسية أنس جابر والرومانية سيمونا هاليب.

© 2022 AFP