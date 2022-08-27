فورمولا واحد: ألبين وماكلارين يتنازعان على عقد بياستري

اتيلا كيسبندك ا ف ب/ارشيف

حلبة دي سبا فرانكورشان (بلجيكا) (أ ف ب) – سيستمع مكتب اقرار عقود الفورمولا واحد لفريقي ألبين وماكلارين اللذين يزعمان توقيع عقدين ساريين مع السائق الأسترالي أوسكار بياستري، على ما افاد مدير ألبين السبت.

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بعد الرحيل المفاجئ للإسباني فرناندو ألونسو لأستون مارتن مطلع آب/أغسطس، أعلن ألبين ان سائقه الاحتياطي أوسكار بياستري سيحلّ بدلاً منه في 2023.

لكن الأسترالي البالغ 21 عاماً سارع الى النفي "لم أوقع عقداً ع ألبين لعام 2023. لن أكون سائقهم العام المقبل".

وإذا كان السائق الشاب، بطل الفورمولا 3 (2020) والفورمولا 2 (2021)، قد أدار ظهره للفريق الذي كوّنه، فذلك لأنه توصّل الى اتفاق مع ماكلارين الذي ينتظر حلّ القضية قبل اضفاء الطابع الرسمي على تعاقده.

ولجأ البين إلى مكتب اقرار التعاقدات، الهيئة التحكيمية المختصة بهذه المسألة، لزعمه ارتباط بياستري معه في عام 2023.

قال أوتمار تسافناور من فريق ألبين "سنطلب من المكتب اعلان أولوية العقد الذي وقع عليه أوسكار".

تابع "أنا واثق جداً، لقد رأيت الحجج ونحن واثقون ان أوسكار وقّع معنا في تشرين الثاني/نوفمبر. هناك أشياء معيّنة يجب أن تكون في العقد وانا متأكد من وجودها".

وإذا قرر المكتب أولوية عقد ماكلارين، سيكون بياستري حراً للتوقيع مع الحظيرة البريطانية التي ستفترق عن الأسترالي الآخر دانيال ريكياردو نهاية الموسم.

وإذا صبّ القرار في مصلحة ألبين، هل يمكنها اجبار بياستري على البقاء؟ يُرجّح في هذه الحالة ان تجد ألبين تسوية مالية مع ماكلارين.

وأكّد المسؤول في ألبين ان عقد بياستري يمتد "حتى 2024، مع خيار في نهاية 2023".

متواجداً في الوقت عينه خلال المؤتمر الصحافي، فضّل نظيره في ماكلارين أندرياس سايدل عدم "التحدث عن اسماء سائقين او سيناريوهات".

وتم انشاء المكتب المعني بفض النزاعات عام 1991، بعد توقيع الاسطورة الألمانية ميكايل شوماخر مع بينيتون، بعد مفاوضته فريق جوردان.

اولي/جأش

© 2022 AFP