أوساكا تشيد بسيرينا "القوّة الاكبر" في تاريخ كرة المضرب

اليابانية ناومي أوساكا خلال التمارين في نيويورك في 27 آب/أغسطس 2022 خلال استعدادها لبطولة الولايات المتحدة المفتوحة في كرة المضرب

نيويورك (أ ف ب) – أشادت النجمة اليابانية ناومي أوساكا بالمخضرمة سيرينا وليامس المتوجة بـ23 لقبًا في البطولات الأربع الكبرى ووصفتها بأنها "القوة الاكبر" في تاريخ كرة المضرب، بينما تستعد الاميركية لاعتزالها عالم الكرة الصفراء في بطولة الولايات المتحدة المفتوحة.

إعلان اقرأ المزيد

قالت أوساكا التي حرمت سيرينا من معادلة الرقم القياسي في البطولات الكبرى المسجل باسم الاسترالية مارغاريت كورت، عندما أسقطتها في نهائي فلاشينغ ميدوز 2019، إن نبأ اعتزال الاميركية أبكاها.

وأضافت اللاعبة الفائزة بأربع بطولات كبرى، وهي من أصول مختلطة من أم يابانية وأب أميركي من هايتي، أن وليامس قد شقت الطريق للأقليات.

قالت السبت على هامش آخرة البطولات الاربع الكبرى التي تنطلق الاثنين "أعتقد أن إرثها واسع النطاق حقًا لدرجة أنه لا يمكنك حتى وصفه بالكلمات".

وتابعت اللاعبة البالغة 24 عامًا "لقد غيّرت الرياضة كثيرًا. لقد أدخلت أشخاصًا لم يسمعوا أبدًا عن التنس في الرياضة. أعتقد أنني نتاج ما فعلته. لن أكون هنا من دون سيرينا، فينوس وعائلتها بأكملها. أنا ممتنة جدًا لها".

وأردفت "أعتقد بصدق أنها القوة الاكبر في الرياضة. أنا لا أحاول عن قصد التقليل من قيمة (السويسري روجيه) فيدرر أو (الاسباني رافايل) نادال. أنا فقط أعتقد أنها أهم ما حدث على الإطلاق في هذه الرياضة".

وقالت أوساكا إنه كان يراودها الشعور أن وليامس تخطط لاعتزالها حتى قبل أن تعلن عن ذلك رسميًا في مقال في مجلة فوغ في وقت سابق من هذا الشهر.

وشرحت "كان الأمر غريبًا حقًا. شاهدت مباراتها الأولى في تورنتو قبل إعلانها. لسبب ما بدأت في البكاء لأنني شعرت بذلك...شعرت وكأنها كانت تستعد لآخر رقصة لها في الولايات المتحدة. بدأت في البكاء، ثم أعلنت ذلك في اليوم التالي".

قالت أوساكا إن وليامس ألهمت جيلًا جديدًا من اللاعبين السود في التنس "بالنسبة لي، هذا هو الجزء الأكثر وضوحًا. ولكن إذا نظرتم إلى كل شخص من لون بشرتنا، فمن الواضح أننا سرنا على خطاها".

© 2022 AFP