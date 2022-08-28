البابا يدعو إلى مساعدة دولية لباكستان التي اجتاحتها الفيضانات

فينسينتو بينتو ا ف ب

لاكويلا (إيطاليا) (أ ف ب) – دعا البابا فرنسيس الأحد المجتمع الدولي إلى مساعدة باكستان حيث تسببت فيضانات هائلة في مقتل أكثر من ألف شخص، وذلك خلال زيارة لمدينة لاكويلا عاصمة منطقة أبروتسو في وسط إيطاليا.

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ودعا الحبر الأعظم الأرجنتيني إلى "تضامن دولي سريع وسخي" وقال إنه يصلي من أجل ضحايا فيضانات باكستان.

وجاءت تصريحاته البابا فرنسيس خلال زيارته مدينة لاكويلا في وسط إيطاليا التي ضربها زلزال أسفر عن مقتل أكثر من 300 شخص في العام 2009.

وقال البابا(85 عاما) أمام آلاف الأشخاص الذين تجمعوا في ساحة دومو من بينهم عائلات ضحايا "أظهرتم قدرة على الصمود (...) كان يجب إعادة بناء كل شيء: المنازل والمدارس والكنائس".

وتسبب الزلزال الذي وقع في السادس من نيسان/أبريل 2009 في مقتل أكثر من 300 شخص وإصابة 1600، كما ألحق أضرار جسيمة بالمدينة التي تعيد بناء مبانيها تدريجا خصوصا في وسطها التاريخي.

وكان مقرّرا أن يعود البابا فرنسيس الذي استخدم كرسيا مدولبا خلال الزيارة، إلى الفاتيكان في وقت مبكر من بعد ظهر اليوم.

وسيرأس اجتماعا مع كرادلة من كل أنحاء العالم يومَي الاثنين والثلاثاء سيناقشون خلاله مستقبل الكنيسة الكاثوليكية.

© 2022 AFP