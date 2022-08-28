الحكومة تدعو إلى انتخابات تشريعية في نهاية أيلول/سبتمبر في الكويت

ياسر الزيات ا ف ب/ارشيف

جلسة لمجلس الأمة الكويتي في 5 كانون الثاني/يناير 2021

الكويت (أ ف ب) – دعت الحكومة الكويتية إلى إجراء انتخابات تشريعية في 29 أيلول/سبتمبر، بحسب مرسوم نشر في الجريدة الرسمية الأحد، بعد شهرين من حل البرلمان في هذا البلد الغارق في أزمات سياسية متكررة منذ سنوات.

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والكويت وهي من أكبر مصدري النفط الخام في العالم، هي أول دولة خليجية تتبنى نظاما برلمانيا في 1962.

وتهزّ البلاد منذ سنوات أزمات سياسية متكررة تطال الحكومة وشخصيات من الأسرة الحاكمة والبرلمان الذي تم حله مرات عدة.

في حزيران/يونيو، أعلن ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح حل مجلس الأمة الكويتي المنتخب في اقتراع جرى في كانون الأول/ديسمبر 2020، وأتاح للمعارضة الحصول على ما يقرب من نصف المقاعد.

وخلافا للدول الأخرى في المنطقة، تتمتع الكويت بحياة سياسية نشطة ويحظى برلمانها الذي ينتخب أعضاؤه لولاية مدتها أربع سنوات، بسلطات تشريعية واسعة ويشهد مناقشات حادة في كثير من الأحيان.

وشكلت حكومة جديدة في آب/أغسطس على اثر استقالة الوزارة في نيسان/ابريل بينما كان نواب يستعدون لاستجواب رئيسها الشيخ صباح الخالد الصباح بشأن ممارسات تعتبر "غير دستورية".

والحكومة التي شكلت هي الخامسة خلال عامين.

© 2022 AFP