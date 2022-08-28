اوشن فايكنغ تنتظر "ميناءً آمناً" في المتوسط لإنزال 466 مهاجراً تمّ إنقاذهم

لسفينة "اوشن فايكينغ" التابعة للمنظمة غير الحكومية "اس او اس المتوسط" في مرفأ مرسيليا بجنوب فرنسا في 29 كانون الأول/ديسمبر 2020

مرسيليا (أ ف ب) – تنتظر السفينة "أوشن فايكينغ" التابعة للمنظمة غير الحكومية "اس او اس المتوسط"والتي قامت بعشر عمليات إنقاذ منذ الأربعاء، موافقة ميناء آمن الأحد لإنزال 466 مهاجراً تمّ إنقاذهم.

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وقالت المنظمة في بيان مكتوب لوكالة فرانس برس "حاليا تنتظر +أوشن فايكنغ+ تخصيص ميناء آمن لإنزال 466 شخصاً موجودين على متنها. كثيرون منهم منهكون بسبب رحلة طويلة وصعبة وبسبب المعاناة في ليبيا وصدمة مسار خطير في حرّ شديد".

والمهاجرون من 19 جنسية معظمهم من بنغلادش ومصر وتونس وإريتريا. ومن بينهم 81 قاصراً غالبيتهم لا يرافقه بالغون وطفل رضيع يبلغ من العمر ثلاثة أسابيع.

وأوضحت "اس او اس المتوسط" التي تتكفّل برعاية الناجين بمساعدة الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر الموجودين على متن سفينة الإسعاف، أنّ الوضع "هادئ حالياً".

ومنذ بداية العام، فُقد 1161 مهاجرًا في البحر الأبيض المتوسط بينهم 918 في القطاع الأوسط منه، أخطر طريق للهجرة في العالم، حسب منظمة الهجرة الدولية.

وقدرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة عدد الذين لقوا حتفهم أو فُقدوا في البحر المتوسط في 2021 بنحو 2048 بينهم 1553 في القطاع الأوسط منه.

ويحاول آلاف الأشخاص الفارين من نزاعات أو من الفقر الوصول إلى أوروبا بعبور البحر الأبيض المتوسط من ليبيا التي تبعد سواحلها حوالى 300 كيلومتر عن إيطاليا.

© 2022 AFP