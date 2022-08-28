بطولة إسبانيا: ثنائية لليفاندوفسكي من رباعية برشلونة أمام بلد الوليد

جوزيب لاغو ا ف ب/ا ف ب

البولندي روبرت ليفاندوفسكي محتفلاً بافتتاح التسجيل لبرشلونة في مرمى بلد الوليد على ملعب كامب نو في 28 آب/أغسطس 2022

برشلونة (أ ف ب) – واصل برشلونة عروضه القوية وحقق فوزه الثاني توالياً الأحد على حساب ضيفه بلد الوليد برباعية نظيفة بينها ثنائية للنجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي، ضمن منافسات المرحلة الثالثة من الدوري الإسباني لكرة القدم الأحد.

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وإضافة إلى هدفي "ليفا" (24 و65)، أحرز أيضاً الشاب بيدري هدفاً في الدقيقة 43 وسيرجيو روبرتو (90+2)، ليرفع برشلونة رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثاني موقتاً خلف ريال بيتيس (9 نقاط)، في انتظار نتيجة مباراة ريال مدريد حامل اللقب الذي يحلّ لاحقاً على إسبانيول.

في المقابل، بقي بلد الوليد مع نقطة يتيمة أحرزها من تعادل مع إشبيلية في المرحلة الماضية، وبات يقبع في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير.

وعلى ملعب "كامب نو" معقل برشلونة، انطلق الـ"بلاوغرانا" بقوة منذ بداية المباراة، عبر فرص للفرنسي عثمان ديمبيليه وليفاندوفسكي، وسط تألق كبير من البرازيلي رافينيا في الرواق الأيمن ومع مشاركة أولى للوافد الجديد الفرنسي جول كونديه.

ونجح أصحاب الأرض بالضغط في افتتاح التسجيل في الدقيقة 24، حيث تلقى ليفاندوفسكي كرة عرضية داخل المنطقة من رافينيا وحوّلها بطرف قدمه في الشباك.

وبهذا الهدف، تفوّق ليفاندوفسكي على زميله الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، ليصبح أكبر لاعب سناً يحرز ثلاثة أهداف في أول ثلاث مباريات يخوضها في الـ"ليغا" خلال القرن الحادي والعشرين، وذلك عن عمر 34 عاماً و7 أيام (أوباميانغ في الموسم الماضي 32 عاماً و247 يوماً"، وفق شبكة "أوبتا" للإحصائيات الرياضية.

ورغم تألق جوردي ماسيب حارس مرمى بلد الوليد في التصدي لفرص عدة، أبرزها تسديدة ديمبيليه (36)، كان برشلونة في طريقه إلى تسجيل الهدف الثاني عن طريق بيدري الذي تلقى تمريرة من ديمبيليه، وسددها متقنة بيمناه إلى يسار ماسيب (43).

وأضاف ليفاندوفسكي هدفه الثاني في المباراة في الدقيقة 65، حين تلقى تمريرة بينية من ديمبيليه، وسدد بكعب قدمه إلى يمين الحارس.

ونجح روبرتو في إضافة الهدف الرابع في الدقيقة الثانية من الوقت البدل عن ضائع، عندما سدد ليفاندوفسكي كرة تصدى لها الحارس، لتصطدم بالعارضة وترتد أمام الإسباني الذي وضعها في الشباك بسهولة (90+2).

في المقابل، فرمل خيتافي انطلاقة فياريال وحرمه من تحقيق العلامة الكاملة عندما فرض عليه التعادل السلبي الأحد.

وبالتالي، خطف خيتافي أولى نقاطه هذا الموسم في المركز التاسع عشر ما قبل الأخير بعدما مّني بخسارتين في المرحلتين الماضيتين أمام أتلتيكو مدريد وجيرونا.

أما فريق "الغواصات الصفراء"، فرفع رصيده إلى سبع نقاط في المركز الثالث مؤقتاً.

© 2022 AFP