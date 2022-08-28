بطولة فرنسا: البديل المصري مصطفى محمد يقود نانت لفوزه الاول

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المصري مصطفى محمد يحتفل بهدفه مع نانت مع المدرب أنطوان كومباوري ضد تولوز في الدوري الفرنسي لكرة القدم في 28 آب/أغسطس 2022

باريس (أ ف ب) – قاد البديل الدولي المصري مصطفى محمد فريقه نانت الى فوزه الاول في الدوري الفرنسي لكرة القدم هذا الموسم، بتسجيله هدف التقدم وتحقيقه تمريرة حاسمة في الثالث خلال الانتصار 3-1 على ضيفه تولوز الاحد ضمن منافسات المرحلة الرابعة.

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وسجل المصري الذي وصل هذا الموسم على سبيل الاعارة من غلطة سراي التركي أول هدف له بقيمص نانت برأسية جميلة (55) بعد أن دخل مطلع الشوط الثاني ومهّد الكرة للهدف الثالث للنيجيري موزيز سايمون (61).

وتقدم الضيوف عبر المغربي زكريا أبوخلال (15) فيما عادل إيفان غيسان لأصحاب الارض (50).

وهذا الفوز الاول لنانت هذا الموسم بعد تعادلين وخسارة ليُلحق بتولوز الصاعد هذا الموسم الى دوري الاضواء الهزيمة الاولى بعد تعادلين وفوز.

وافتتح أبوخلال النتيجة بهدف جميل عندما وصلته كرة من خلف المدافعين من الهولندي برانكو فان دين بومين سددها بيسراه قوية من زاوية ضيقة من الجهة اليسرى في المنطقة 15).

وعادل غيسان برأسية إثر عرضية من سايمون (50).

ومنح محمد (24 عامًا) الذي نزل في الدقيقة 46 التقدم لفريقه موقّعًا على أول أهدافه بقميص فريقه الجديد بعد أن رفع غيسان كرة جميلة عن الراوق الايمن تابعها المصري قوية برأسه في الشباك (55).

وساهم لاعب الزمالك السابق بالهدف الثاني بعد أن مهّد بصدره الكرة من عرضية أمام سايمون الذي تابعها من مسافة قريبة في الشباك، قبل أن يؤكد حكم الفيديو المساعد "في ايه آر" صحة الهدف وعدم وجود تسلل على المصري (61).

© 2022 AFP