جائزة بلجيكا الكبرى: فيرستابن يحرز المركز الأوّل ويحلّق في صدارة الترتيب

غيرت فاندن وينغارت تصوير مشترك/ا ف ب

حلبة دي سبا فرانكورشان (بلجيكا) (أ ف ب) – أحرز سائق ريد بول الهولندي ماكس فيرستابن الأحد المركز الأوّل في سباق جائزة بلجيكا الكبرى، المرحلة الرابعة عشرة من بطولة العالم للفورمولا واحد، على حلبة سبا-فرانكورشان.

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وابتعد حامل اللقب الذي انطلق من المركز الرابع عشر عقب تعرضه لعقوبة في صدارة ترتيب السائقين بفارق كبير عن أقرب مطارديه زميله المكسيكي سيرخيو بيريس الذي حلّ ثانياً بفارق 17.841 ثانية وانتزع الوصافة من سائق فيراري شارل لوكلير من موناكو الذي لم يتمكن من احتلال أفضل من المركز الخامس، قبل أن ينال عقوبة إضافية 5 ثوانٍ إلى توقيته بسبب تخطيه السرعة القانونية في المنصات ليتراجع للمركز السادس خلف المخضرم الإسباني فرناندو ألونسو (ألبين).

وأكمل منصة التتويج سائق فيراري الآخر الإسباني كارلوس ساينس، المنطلق من المركز الأوّل، بوصوله ثالثاً.

واجتاز فيرستابن ابن الـ24 عاماً مسافة السباق (44 لفة) بـ 1:25.52.894 ساعة محققاً فوزه الثالث توالياً بعد فرنسا والمجر والتاسع هذا العام والـ29 في مسيرته، معززاً رصيده في صدارة الترتيب بـ284 نقطة، بفارق 93 نقطة عن بيريس (191)، فيما تراجع لوكيلر إلى الثالث مع 186 نقطة.

وبدوره، ضاعف ريد بول رصيده في صدارة الصانعين مع 475 نقطة، متقدماً على فيراري (357) ومرسيدس (316) في المركزين الثاني والثالث توالياً.

وانسحب سائق مرسيدس البريطاني لويس هاميلتون، بطل العالم سبع مرات، من اللفة الأولى بعد حادث اصطدام مع ألونسو (ألبين) في صراعهما على المركز الثاني.

وما زال هاميلتون يتخبط في بحثه لتحقيق فوزه الأول هذا العام على متن سيارة تعاني من مشكلة الارتدادات، من دون أن يحالفه الحظ على الحلبة البلجيكية.

وانطلق سائق مرسيدس من المركز الرابع ودخل بصراع مع ألونسو لكنه أقفل المسار على منافسه قبل أن يصطدم الأطار الأمامي لسيارة ألبين بالاطار الخلفي لسيارة هاميلتون، ليعود الاخير ويتوقف بسبب الاضرار التي لحقت بسيارته.

وعبّر ألونسو عن غضبه من حركة هاميلتون، قائلاً "يا له من غبي، اقفال المسار بهذه الطريقة من الخارج... لقد كانت انطلاقتنا رائعة، ولكن هذا الرجل لا يعرف كيف يقود سوى بانطلاقه من المركز الأوّل".

وتوقف السباق عقب دخول سيارة الامان اثر حادث آخر أدى إلى انسحاب الفنلندي فالتيري بوتاس (ألفا روميو) الذي اصطدم به الكندي نيكولاس لطيفي (وليامس) اثر انزلاق سيارته، قبل أن تدور عجلة المنافسات مجدداً في اللفة الخامسة مع تصدر ساينس المنطلق من الصدارة.

وكان فيرستابن ولوكلير تقدما مرتبة بعد قرار معاقبة سائق ألفا تاوري الياباني يوكي تسونودا اثر تغيير غير قانوني للمجموعة الدافعة (المحرك)، علماً أن الهولندي وسائق الإمارة كانا من بين مجموعة من 8 سائقين نالا عقوبة بسبب تغيير محرك سيارتيهما، لينطلقا من المركزين الرابع عشر والخامس عشر توالياً.

وكان من المتوجب أن ينطلق تسونودا من المركز الـ 13 رغم تحقيقه التوقيت الـ19 خلال التجارب التأهيلية، إلاّ أن تغيير محرك سيارته أدى إلى انطلاقه من منصات فريقه.

© 2022 AFP