دورة وينستون سالم: مانارينو يحقق اللقب الثاني في مسيرته

جاريد تيلتون غيتي/ا ف ب

وينستون-سالم، كارولاينا الشمالية (الولايات المتحدة) (أ ف ب) – حقق الفرنسي أدريان مانارينو، المصنف 65 عالميًا، اللقب الثاني في مسيرته والاول منذ 2019، بعد فوزه السبت في نهائي دورة وينستون سالم الأميركية (250) على الصربي لاسلو دجيري 7-6 (7/1)، 6-4، عشية انطلاق بطولة الولايات المتحدة المفتوحة، رابعة البطولات الاربع الكبرى في كرة المضرب.

إعلان اقرأ المزيد

وفك مانارينو النحس الذي يلاحقه في المباريات النهائية بعد أن خسر تسع من أصل 10 سابقًا وثلاث تواليًا منذ تتويجه في دورة روزمالين الهولندية على الملاعب العشبية في 2019.

وخاض الفرنسي النهائي الأول له منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2020، عندما خسر أمام الأسترالي جون ميلمان في دورة أستانا.

وأصبح مانارينو الذي سيتقدم إلى المركز 45 في تصنيف رابطة المحترفين الاثنين أكبر بطل في تاريخ الدورة وأول فرنسي يفوز باللقب.

قال صاحب الـ34 عامًا بعد الفوز "جسدي لا يستجيب كما كان عندما كان عمري 20 عامًا، لكنني ما زلت أنافس وأجري بشكل جيد".

وتابع "هذا اللقب لكل فريقي ولي أيضًا".

أما دجيري (89 عالميًا) فخسر النهائي الثاني في مسيرته التي حقق فيها لقبين في ريو 2019 وساردينيا 2020.

يلتقي مانارينو في الدور الاول من فلاشينغ ميدوز التي تنطلق الاثنين مع الهولندي المتأهل من التصفيات خيس بروفر، فيما يلتقي دجيري مع الروسي أندري روبليف الحادي عشر عالميًا.

© 2022 AFP